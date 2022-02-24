《瑪雅蜜蜂大冒險：守護小金蛋》每個場景都費盡心思設計。（華映提供）

由德國與澳洲的創意團隊聯手打造的超萌動畫《瑪雅蜜蜂大冒險：守護小金蛋》，讓這支紅遍歐洲的小蜜蜂再推出最新的冒險故事，以瑪雅的友情和助人的心為故事的主要核心。動畫中，充滿正能量的蜜蜂瑪雅與蟲蟲們面對生存的重大危機，與天敵小鳥展開一場艱難的生存保衛戰，盤了創造出一個豐富又刺激的銀幕世界，主創團隊打造了壯觀的景點和充滿特色的人物，讓電影更加生動。

從電視卡通登上大銀幕後，可愛的昆蟲造型及充滿正能量又歡樂的劇情，讓電影持續在歐洲受到歡迎，由第2集導演諾爾克利里，加上曾在迪士尼擔任過《小鹿班比2》和《泰山2》的導演亞歷克斯施塔德曼聯合執導，讓此系列的超萌卡通世界變得更為活潑，故事也更為有趣。第3集中瑪雅將面對信任的難題，在重要關頭，如果能化敵為友，睜開雙眼看見同心協力的可能性，以和平的方式解決衝突和問題，一定比互相視仇更有收穫。

導演諾爾克利里深感第3集中瑪雅離開蜂巢，外出探險，需要設計出全新的景點，他再度召集陣容堅強的美術和攝影團隊，創造出豐富又刺激的大銀幕世界。絕美的地點和人物設計是核心因素，瑪雅走出自己原本的小天地，前往更大的世界探險，像是富有異國風情的圓木洞，設計成有如一座大迷宮的市集，充滿了其他古怪又調皮的昆蟲。瑪雅這趟旅程的目的地是要前往盆景峰，那裡是螞蟻之家，也就是綠葉王國的所在。瑪雅和朋友們通過急流和水晶山洞，一路輾轉才到了目的地，像是這種獨特又精緻的地點，已經成為瑪雅系列電影的標記，所以每個場景都費盡心思設計，讓觀眾大開眼界。

被外國觀眾大讚是個全家一同觀賞的電影，直呼「電影中的冒險故事，讓全家人享受了愉快的時間」、「電影傳達出團結一心的力量，電影中的音樂也很吸引年輕人」、「可愛多彩的畫面和有趣的劇情，是很棒的兒童文學改編之作」。《瑪雅蜜蜂大冒險：守護小金蛋》將以國語配音版本於明（25日）在台上映。