疫情對全球經濟衝擊減緩，伴隨景氣復甦下，主計總處今上修今年全年經濟成長率預估值至4.42％，較去年11月上修了0.27個百分點，上修主力是出口、投資表現皆優於預期、內需消費也逐步轉強，平均每人GDP達3萬5244元。

俄羅斯今宣布對烏克蘭開戰，緊張情勢急遽升溫，國際油價上漲，金融市場也出現動盪；主計總處表示，這次經濟成長預估值尚未納入「兩國真的打起來」的影響，若戰火延續，將間接影響實體經濟、金融面，也直接衝擊油價與原物料價格，由於我國對這兩國不進出口金額不高，不用擔心「保4」的問題。

受油價高漲影響，主計總處也同步上修今年消費者物價指數CPI，從原先預測的1.61％上修至1.93％，與去年的1.96％差距不遠，連續2年逼近2％通膨警戒線。

主計長朱澤民表示，去年預測今年國際油價平均每桶70.9美元，這次已調升為每桶83.6美元，原本預估去年第4季為油價高點，現在修正為今年第1季為高點，油價未來走勢與地緣政治風險相關。