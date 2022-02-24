《吹彈得魄》音樂會，排練笛子大師陳中申打造的音樂武林，由臺灣國樂團張君豪（前左一）與客席音樂家陳靜（前左二），共譜笛與洞簫的《絕世神功組曲》。(郭吉銓攝)

《吹彈得魄》音樂會，國樂團成員陳麒米（前）演繹青年作曲家王乙聿作品《三笙有幸》。(郭吉銓攝)

《吹彈得魄》音樂會，國樂團成員陳麒米（前）演繹青年作曲家王乙聿作品《三笙有幸》。(郭吉銓攝)

《吹彈得魄》音樂會排練，音樂總監江靖波（前）說明節目製作理念。(郭吉銓攝)

臺灣國樂團宣告將於2月26日，在國家音樂廳盛大舉辦《吹彈得魄》音樂會，全場演出曲目皆為全新委託創作的世界首演，期望帶給觀眾耳目一新的體驗與感受。(郭吉銓攝)

《吹彈得魄》音樂會，次中音嗩吶演奏家曾榆尹（見圖）演出《族韻藏臆》片段。(郭吉銓攝)

臺灣國樂團在台灣戲曲中心舉行《吹彈得魄》音樂會排練記者會，作曲家、笛子大師陳中申（右）談專利改良的陳氏半音蕭，左為客席音樂家陳靜。(郭吉銓攝)

臺灣國樂團日前在台灣戲曲中心舉行《吹彈得魄》音樂會排練記者會，後疫情時代，國立傳統藝術中心認為人們需要音樂家們獨特的視角，關照這個充滿挑戰的世界，傳藝中心臺灣國樂團用國樂訴說臺灣最美故事初衷，每場演出都在作曲家、指揮家與演奏家的精心澆灌下，展現精緻音樂文化。

臺灣國樂團將於2月26日(星期六)晚間7點30分，在國家音樂廳盛大舉辦《吹彈得魄》音樂會，全場演出曲目皆為全新委託創作的世界首演，音樂會上半場將由臺灣國樂團音樂總監江靖波帶領彈撥家族詮釋旅美作曲家李元貞《旋想曲》作品揭開序幕，展現彈撥樂器清雅澄澈的純淨音色之美；而笛子大師陳中申為其新研發的半音笛與半音簫打造音樂的武林，由臺灣國樂團張君豪與客席音樂家陳靜共譜笛與簫的《絕世神功組曲》。

音樂會下半場，安排臺灣國樂團劉寶琇及姚碧青兩位演奏家以相「彈」甚歡的柳琴及三弦擔綱獨奏，精彩呈現作曲家高平《掌上風波》作品；並特邀著名作曲家盧亮輝為本場音樂會譜寫《族韻藏臆》，打造次中音嗩吶成為盛會巨星，由器樂大賽2014嗩吶好聲音第一名得主曾榆尹擔綱獨奏。最後，青年作曲家王乙聿《三笙有幸》以高、中、低音笙與樂團間的遊戲對話，由臺灣國樂團陳麒米、徐翠芳、蘇息玄連袂帶來充滿音樂能量的動態圓點畫。