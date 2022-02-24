亞洲大學創意設計學院師生以時間、空間的主軸延伸，結合平面畫作與科技，創作出沉浸式展區的虛擬實境藝術世界。（亞大提供／林欣儀台中傳真）

「元宇宙」概念掀起風潮，為賦予藝術創作新的體驗，亞洲大學創意設計學院師生結合藝術與科技，將前輩藝術家的畫作以沉浸式展區重新呈現，在亞大現代美術館「尋找台灣的色彩」特展中展出；此特展並與郭雪湖基金會合作「望鄉三態」VR體驗，帶領民眾走進1930年代大稻埕的繁華。

亞洲大學創辦人蔡長海表示，藝術與美感是人格教育的基礎，「藝術元宇宙」更將是推動未來發展進步的新科技。

「科技來自人性，也回歸到人性。」亞大校長蔡進發指出，創作是人性最高的演示，而元宇宙是未來趨勢，亞大師生透過科技與藝術的對話，給予台灣前輩藝術家的畫作新的詮釋，完整呈現虛實整合概念，更是結合藝術、數位與區塊鏈的新產業。

師生們將台灣知名藝術家陳澄波、廖繼春、林玉山等人的平面畫作，以空間與時間為主軸，透過元宇宙科技延展出不同風貌。創意設計學院院長李元榮說，「空間延伸」是萃取畫作中元素進行畫面延伸，讓視野更擴增；「時間延伸」則以光雕手法展現畫家創作時的光影變化，讓觀者能感受該幅畫作若在不同時間創作時可能衍生的光影美感。

亞大現代美術館館長潘襎強調，藉由亞大師生的努力，以擴增實境方式，讓民眾可透過大螢幕的浸潤體驗感受藝術的優美；該特展同時展出的「望鄉三態」VR體驗，帶領觀賞者真切感受早期迪化街的熱鬧，並從街道中走進郭雪湖的畫作中。

蔡進發強調，目前元宇宙在遊戲方面應用最多，但其在教育上也能發揮很大功能，許多實體設備做不到的訓練，在虛擬中可以達成；教育應重新思考如何藉由元宇宙進行藝術創作、各項活動。

國立台灣美術館館長兼任國立歷史博物館代理館長梁永斐表示，不論是國美館或史博館，所有典藏作品應該是屬於全民所有，下個月他將舉辦一場兩館會議，要盤點所有典藏作品，透過科技方式讓全民看到，而非將館藏放在倉庫裡，盼科技能讓更多學生與民眾接觸到更多創作。

潘襎表示，亞洲大學設有電資學院、創意設計學院，這都是支撐元宇宙的基礎，從這些基礎出發，可將藝術品透過科技理念在美術館中展示，未來也將持續推動。