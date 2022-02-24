亞洲大學現代美術館推出「老虎不老，福虎生風－2022史博虎年特展在亞大」及「尋找台灣的色彩－前輩畫家眼中的台灣」雙特展，24日熱鬧開展，展期至6月5日。（林欣儀攝）

迎接虎年到來，亞洲大學現代美術館即日起推出「老虎不老，福虎生風－2022史博虎年特展在亞大」及「尋找台灣的色彩－前輩畫家眼中的台灣」雙特展，除展出各式老虎樣態相關作品，也透過知名藝術家陳澄波、廖繼春等人的作品，帶領民眾重新走讀台灣，展期至6月5日。

20世紀初台灣知名藝術家林玉山創作的「虎嘯圖」呈現猛虎風姿，與張大千並稱「南張北溥」的清末皇族溥心畬創作的「松虎」圖，以及清朝台灣總兵劉明燈草書碑碣「虎字碑」拓本等作品，即日都在亞大現代美術館展出。

亞大現代美術館館長潘襎表示，老虎在華人世界是財神的代表，因財神趙公明的坐騎就是老虎；虎年特展由歷史博物館團隊策畫，展出作品是從該館幾十年來的重要典藏中選出，作品涵蓋藝術家創作與民俗藝術等，包羅萬象，堪稱全台最精彩的老虎特展，透過藝術作品，讓大家以更歡樂的心情看待牠。

「尋找台灣的色彩」特展展出30多件作品，包括林玉山、馬白水等知名藝術家創作，潘襎表示，此特展以中部、東部、北部及南部等地域區分，帶領觀眾透過藝術家的眼睛、步伐，在大自然景色下重新尋找台灣的色彩與美感，更透過擴增實境的方式賦予作品不同詮釋，讓民眾感受這塊土地的新生命力。

潘襎指出，展場中一幅陳澄波創作的「玉山積雪」，是他被槍決前的最後作品，此作品從嘉義遠眺玉山，可看到靄靄白雪、清晨曙光若隱若現的景緻，畫中的前景為灰暗的；透過畫作中藝術家捕捉的自然美景，似乎又與他生命際遇有神奇的結合。