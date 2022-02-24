球員得到最好的放鬆與娛樂感受。（福爾摩沙台新夢想家提供）

台中市近年積極推動職業運動，電子競技與籃球持續蓬勃發展。繼福爾摩沙台新夢想家將主場移師台中後，又由台新夢想家與曜越科技跨域合作，打造球團專屬電競空間，24日舉辦電競室啟用儀式，市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席活動表示，感謝台新夢想家及曜越科技營造優質的電競環境，不僅提供球員另一種運動選擇，也帶動電競運動產業發展，一同打造台中「酷運動、酷城市」。

李昱叡表示，台新夢想家主場移師台中，全新場館設備斥資超過千萬元，採用NBA等級專業地板，打造國際級競賽場地，提供市民高水準職業賽事，主場賽事場場爆滿，吸引熱血球迷前來朝聖，顯見職籃在台中持續發熱。球季開打至今，台新夢想家戰績優異，位居聯盟第一，在訓練及比賽之餘，提供球員專屬電競遊樂室可成為幫助身心恢復的場所，讓球員全面放鬆，進而提高運動表現。

台新夢想家總經理韓駿鎧認為，電競遊樂室科技感十足又具有夢想家視覺特色設計，能讓球員得到最好的放鬆與娛樂感受；曜越科技市場暨產品行銷部行銷企畫經理詹德馨也指出，電競室內電腦配備皆由公司團隊打造，更網羅國內各家知名電腦品牌，提供最優秀的電腦零組件，希望讓球隊的遊戲體驗就宛如馳程球場一樣，迅速且攻擊力十足！

運動局指出，盧市長上任後，台中力推電競運動，積極培育優秀電競人才，109年起，弘光科大與青年、宜寧、致用、明台、五育等高中成立「中台灣電競聯盟」，台中許多發展電競學校陸續辦理電競體驗營；此外，市府連年舉辦「台中電競嘉年華」，結合大專院校推展電競運動，目前累計有12所學校有電競專班或學程，去年全國運動會首納電競項目，台中市勇奪個人與團體雙金，成績斐然，市府將持續結合校園、業界資源栽培電競新秀，打造電競友善城市。