中央銀行公布1月金融情況，M1B及M2年增率雙降，各為11.49％及7.87％，分別是17及14個月新低，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月減320億元至3兆1366億元，從去年底的歷史高點回落，主要是台股當月攻新高後重殺，月跌544點並失守「萬八」（18000點），散戶啟動逃命波。

央行官員表示，M1B及M2年增率雙降，主要是活期性存款成長減緩所致，由於農曆年前企業發放獎金，及上半個月有上市公司首度發行（IPO），未中籤投資人退款效應。反觀定存年增率5.76％，因企業盈餘轉入定存，及企業、退休基金、壽險業資金調度轉進定存。

1月活期性存款餘額年增率雖略下滑至10.35％，為連續四個月走低，但餘額仍續增加至22.44兆元、連續27個月創歷史新高。央行官員說明，外匯存款年增率大幅上揚至13.68％，餘額來到7.45兆元、創新高紀錄，因出口表現亮眼，廠商匯入款增加，及去年基期低的效應。另政府存款大幅減少556億元至1.48兆元，主要也是發放年終獎金，及軍公教加薪的影響。

央行統計並顯示，1月證券劃撥存款餘額減至3.14兆元，但平均還是續增加至3.21兆元的歷史新高，觀察當月台股股價指數月平均續攀高至18233點、續創最高，但日平均成交值2774億元、月減81億元，融資餘額月減355億元至3280億元。

央行官員指出，基本上就是隨著台股的表現變動，當月美股震盪走低，台股站上新高後，10日國內Omicron疫情升溫衝擊，又反轉重跌。也反應在外國人新台幣存款月減93億元，跌破2000億元大關至1980億元，並創14個月新低，連續五個月下滑。