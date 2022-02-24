俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭展開軍事行動，24日對烏克蘭多個城市發射飛彈攻擊，部隊甚至登陸烏克蘭海岸。前大使介文汲指出，除非在戰爭第一階段展開政治斡旋，否則可能要等到施壓的一方得到它的政治目的時，才會收手。

俄羅斯會血洗烏克蘭嗎？介文汲24日在政論節目《新聞大白話》中指出，戰爭一定會分幾個階段︰第一個階段，基本上，俄羅斯是用飛彈攻擊，打擊關鍵軍事基礎設施，若烏克蘭反應很強，就會變成擴大的飛彈攻擊。而俄羅斯第二步若採取地面部隊進攻，就一定要掌握絕對的制空權，而要掌握絕對的制空權，美國曾估算需一個禮拜，但一個禮拜恐死傷約5萬人。

介文汲接著表示，因烏克蘭不是海島，有的烏克蘭人會往波蘭跑，因此戰爭若持續下去，波蘭邊境恐會湧現人潮，波蘭就會面臨很大的抉擇，要全部讓這些烏克蘭人進來嗎？

介文汲更指出，若俄羅斯拿到制空權，由於烏克蘭無險可守，境內的2千部坦克將會被一個個殲滅，要不然就是戰況非常慘烈。這場戰爭還是要看烏克蘭領導人的意志，從軍事的估算來看，烏克蘭根本不是俄羅斯的對手，但烏克蘭若靠意志力去打，可以想見傷亡會有多大。

介文汲認為，在戰爭的第一階段，若能展開政治斡旋，像德、法首當其衝，應會更進一步出來斡旋；但他也指出，也許等施壓的一方得到它的政治目的，就會收手。