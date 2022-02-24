今(24)日立陶宛投資及市場商機說明會合影，左起：外交部歐洲司專門委員黃建章、立陶宛企業局電子商務及電子計畫組組長Mr. Tauras Jonaitis、立陶宛投資局副局長Mr. Laisvis Makulis、經濟部國際貿易局副局長劉威廉、貿協秘書長王熙蒙、中華民國中歐東歐暨獨立國協經貿協會理事長歐陽禹。（貿協提供）

台灣與立陶宛交流持續升溫，近期立陶宛投資局副局長Laisvis Makulis與企業局組長Tauras Jonaitis一行訪台，除拜訪工商團體與企業外，特別接受經濟部國際貿易局與外貿協會邀請，擔任「立陶宛投資及市場商機說明會」演講貴賓。這項活動於今（24日）舉行，分享台立產業合作觀點，吸引近百位工商代表出席。

貿易局副局長劉威廉開場致詞表示，我國1月甫成立「台灣中東歐投資基金」，聚焦半導體、生技、雷射與電動車等合作，而立陶宛經商環境具有高度包容性、人力素質也相當高，非常適合台灣企業前往投資設廠，作為布局歐盟的新基地。

貿協副秘書長王熙蒙說明，貿協全年規劃超過20場立陶宛相關活動，包括爭取淨零碳排的基礎建設商機、農產食品採購、資通訊合作、新創產業交流、雷射光學技術媒合等，致力深化台立民間商務交流。

立陶宛投資局副局長Laisvis Makulis介紹，該國位處波羅的海沿岸，海陸空聯運相當便利，且該國發揮交通樞紐優勢，設有7大自由經濟區，若台灣廠商在當地投資設廠，5日內可將貨品幅射至歐盟全境，並享10年免徵企業稅、個人所得稅、房產稅。此外，當地超過半數勞工流利掌握2種外語，國際化與數位程度高，平均時薪又屬歐盟最為實惠。

有關產業合作方面，企業局電商組組長Tauras Jonaitis指出，立陶宛目前以資通訊、生命科學、光學與雷射、農產食品、傢俱、機械與電機等產業具優勢。若台灣廠商有意與立陶宛商進行合作，可洽立陶宛企業局協助，亦可利用貿協設置的台灣經貿網「立陶宛專區」，連結立陶宛企業局的廠商資料庫，根據產業與地域等資訊篩選，便能接洽立國業者。

鑒於對外貿易高度集中於歐盟、俄羅斯與白俄羅斯等，立陶宛新內閣於2020年12月就任後，開始推動對亞太市場的布局，首波深化產業合作的目標市場包括台灣、新加坡與韓國在內。而根據貿易統計，台灣與立陶宛於2021年雙邊貿易額達1億7400萬美元，與前期相比成長逾20％，後續台立產業合作值得期待。