基本工資今年調漲至時薪168元，但物價漲勢也十分有感。就有網友分享民國79年的薪資條，表示當時打工時薪只有50元，引起不少人一波「銅板時薪」的討論，也有人感慨當時物價低，月薪1萬5千元可存1萬元起來。

原PO在臉書社團「復刻舊時光」發文，分享民國79年自己在三商巧福的薪資條，薪水總計2150元，一個小時薪資為50元，原PO也解釋當時是暑假打工一個月，班也排的少，一天也只能上4小時。

不少網友也分享當時打工薪資，餐飲業時薪約50元以上，「那時我在餐廳打工，每小時55元，跟您差不多」、「我麥當勞是67，要升到廚房的品管才72」、「比肯德基多耶，我才60，關門班才110」、「肯德基大夜班一天$300，約三個小時比較好賺」、「那時幫人家代寫資料一小時70元，感覺很好賺」、「我77年念國中跟同學晚上去麵包店打工，一小時20」。

也有人感慨90年代是經濟最好的時代，反觀如今薪水已追不上物價房價，「那時一個月一萬五，還可以存一萬，唉，現在到薪日瞬間乾爽」、「以前一萬過一個月沒問題，現在一萬能過半個月就偷笑了」、「那時沒人要當公務員。粗工日薪兩千。找不到人。最熱門的工作是去號子當營業員」、「那時候我家這裡一棟房子不到一百萬，現在破千萬」。