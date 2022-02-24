連日冷氣團報到天氣又濕又冷，不少人選擇美食外送卻因平台大爆單而紛紛喊苦，顯示「餐飲外送」在疫情逐步趨穩之下仍是熱門的餐飲消費選擇。HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY公布最新餐飲外送消費報告顯示，會訂購外送者已超過六成，會再次訂購外送的占比仍持續增加中，且其中成長幅度最大的是40歲以上的熟齡世代。

在「宅經濟」和去年台灣疫情進入三級警戒等因素的催化下，民眾的餐飲消費習慣重塑，「餐飲外送」成為疫情時代的熱門消費選項。

GO SURVEY調查報告發現，會訂購外送者超過六成，其中五成五民眾近一年曾使用過餐飲外送平台，平均每月訂購6.1次，平均每月花費1985元，更有高達93％者表示未來願意續訂，而尚未使用過此等類型服務的消費者也有五成以上表示未來想嘗試訂購。

隨著新冠疫苗施打率提高且疫情漸達控制，調查結果也和不少專家所提出的「因疫情轉變後的消費型態將不會回溯且會更加進化」預測不謀而合。

進一步作世代的分析，20／30世代餐飲外送平台使用度（62～69％）及頻率皆高（6.8～7.4次）；40世代每月訂購金額高（2103元），其次為30及50歲以上的世代。續訂意願以40世代最高，願意嘗試全新餐飲消費方式則以年輕世代（20／30世代）明顯較高。

網路消費對現代人的生活不可或缺，網購電商和外送等服務也帶動快經濟的持續成長，透過本次調查也發現，消費者的需求心理也講求快，網購（預訂／宅配）期待能一周內到貨，其中生鮮肉品及零食乾貨更被期待能4天內能送達；至於餐飲的期待時間，餐飲外送（4.8分鐘）較內用（16.7分鐘）僅願意多等待8分鐘，表示在家也不願意等太久，在網購及外送的服務發展日趨成熟穩定下，未來到貨速度及差異化商品／服務將成下一波需求差異化關鍵。

針對消費者需求分析，會選擇外送者以中餐（55％）及晚餐（72％）為最大宗，下午茶及宵夜時段需求則各占兩成，宵夜時段較去年更成長3％，市場成長空間大。

下午茶外送必敗品項包括年輕世代最喜愛的手搖飲、咖啡輕食、炸雞鹹酥雞。分析性別和年齡，女性較會因新鮮感而訂購外送，男性則多會在公司開會時叫外送；20世代生活作息偏晚且重視娛樂，多會在餐廳打烊後及在家看電影球賽打電動時叫外送；30世代訂購外送的情境常因加班及照顧小孩時；50+世代則多較在不想做飯而訂外送。

在餐飲外送服務未來仍持續發燒的趨勢下，GO SURVEY調查也發現，消費者會因省時、方便、在家享受美食提升再購意願，搭配多元結帳方式及免運，亦可有效培養黏著度。

至於熟齡族持續成長的關鍵，40世代會因不需親自到店／排隊和滿額／次數折扣優惠等因素而被吸引再次使用餐飲外送平台；50+世代則對於包裝完善、餐點品質／衛生及平台的信賴安全性及配送相關服務品質（準時送達／來電通知）而提升再購意願。

至於外送平台未來還有哪些商機，從調查中也發現，飯店美食、景點伴手禮店及米其林餐廳成未來外送期待首選。而世代也有願望清單的差異，20世代許願在外送平台購買服飾，男性及30世代對五金行外送列為願望清單選項；成熟世代（40／50+世代）明顯對於飯店美食、景點伴手禮更為期待。

GO SURVEY美食外送平台調查，於去年12月28日到今年1月24日線上網路調查，受訪者為18～70歲的HAPPY GO卡友，共回收4784份有效樣本。