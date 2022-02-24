自2020年起，疫情徹底改變人們的生活方式，防疫措施也間接大幅降低人際社交與互動的頻率，長時間的影響下導致許多人心理健康亮起了紅燈，為了守護國民的身心靈健康，富士達保經攜手財團法人「張老師」基金會以及衛生福利部，邀請專業的心理師透過網路影音平台，分享疫後生活的心境與應對，幫助每個人找回正向、快樂的好心情。

本次合作邀請到數位專業的心理師來分享，希望能將更多的正能量傳遞到社會的每個角落。

張老師基金會芳療師鄭竹祐推出的《讓芳香療法陪伴您走過防疫時刻》，受到疫情的影響，許多人的情緒與健康管理紛紛出現問題，鄭竹祐介紹自然醫學中的芳香療法，幫助大家挺過防疫時刻。

實習諮商心理師郭佩瑜《男性居家工作與親職的挑戰》，疫情帶來許多生活上的不便，使得人們需在短時間內快速調適，面對居家上班與遠距教學，男性該如何面對工作及親職的挑戰。

心理師涂喜敏《攔截疫情，安頓身心靈》，為了防止疫情擴大而實施防疫措施，涂喜敏將深度探討這些措施的目的及對民眾的影響。

諮商心理師蔡婉吟《關係，不是永保新鮮，而是永遠不斷在學習經驗》，歷經了疫情的嚴峻，安全社交的方式影響了許多人，蔡婉吟講述伴侶間對於愛的定義與彼此學習成長的旅程。

城男舊事心驛站《聰明理財退休不慌張》，透過平時的理財規劃，面對疫情帶來的經濟損失，也能夠臨危不亂朝向退休生活邁進。

諮商心理師李文倫《疫情下培養與自己相處的能力》，安全社交距離已然成為自己與他人間的一道隔閡，當人們與自己相處的時間變多時，李文倫告訴您該如何面對。

心理師陳宛宜《後疫情時代的身心安頓之道》，疫情改變了大家熟悉的世界，陳宛宜透過舉例來解析顛覆後的疫後生活。

營養師林霖《居家防疫備餐好物》，疫情加強人們對於健康的意識，受先前三級警戒的影響，在家烹飪成為了新興趨勢，林霖教大家如何挑選食材及料理，吃得健康又安心。

回顧近年，分流居家上班、人們無法社交、取消實體活動等，打亂原本的步調，考量疫情衝擊大家正常生活，「張老師」基金會將持續為疫情所苦的民眾提供心理諮商輔導；並且持續邀請國內外醫師、治療師、心理師分享，守護國民守護身心健康。

公益是富士達保經創立至今的核心理念，董事長廖學茂更是帶領全公司上下同仁投身參與各式公益活動，廖學茂也長年捐款支持「張老師基金會」，並擔任主任委員一職。

富士達保經每年獲多項大獎肯定，包含「華人公益金傳獎」、「國家品牌玉山獎」、「保險信望愛獎」、「最佳保險經紀人獎」等，未來富士達保經將持續維持善的信念，提供專業且有溫度的服務，推動更多善的循環。