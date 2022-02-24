110學年度高中木棒聯賽第三階段經過多日因雨延賽終於在24日恢復進行，大溪高中在10局下靠著再見失誤，以8比7險勝大理高中，奪下第三階段首勝。

大溪2局打完一度取得3比0領先，落後的大理在7局上藉著董順傑安打追分，8局上再靠投、高飛犧牲打扳平戰局為5比5，雙方打完正規9局形成平手，進入突破僵局制。

關鍵第10局，先攻的大理靠著張程皓、曹舒堯接連安打攻下2分，下半局大溪隊長汪家毅敲出二壘安打扳平比數，林子峻觸擊推進到三壘後，王興龍打擊造成大理二壘手接球失誤，讓大溪帶回勝利。

大溪投手吳誌雄自8局上無人出局就登板後援，一路投完全場，總計3局投球被敲出3安打失2分（1責失），拿下勝投。總教練鄭錦繁表示，他才一年級，原本設定投後援短局數，但他曾在第一階段對南英商工先發7局失1分，表現令人驚艷，過農曆年後狀況最好，因此派他上場，「他第一次投PK，心理素質好，優於高一同齡生。」