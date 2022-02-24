俄羅斯決定對烏克蘭採取軍事行動，震驚全世界並引發連鎖反應，西方媒體對冬奧前發表聯合聲明中俄關係有各種不同的分析。俄裔美國政治學教授、前蘇聯領導人赫魯雪夫的曾孫女赫魯雪娃(Nina L. Khrushcheva)認為，普丁根本就是中了習近平的圈套，俄羅斯受到西方全面制裁後將更加依賴中國，中國將因俄烏軍事危機而坐享漁翁之利。

《德國之聲》引述赫魯雪娃在《每日鏡報》發表的文章說，剛剛和習近平簽署了重要協定的普丁似乎自比為開創了美中關係新局面的尼克森，但實際上這一切正中習近平的下懷；不論如何，當年尼克森訪問中國、如今烏克蘭危機驟然升級，最大的輸家都是俄羅斯。

文章說，「普丁似乎以為，深化俄中關係就能夠在對抗西方的鬥爭中獲得一名高價值的盟友。但實際上，中國疏遠美國的進程早在近10年前就開始了，川普加速了這一進程，拜登也未扭轉該趨勢。鑒於和西方日益對立，實際上是中國更想拉攏俄羅斯，而不是反過來。而且，中國拉攏俄羅斯，也並不是想讓後者當平等的夥伴。」

前蘇聯領導人赫魯雪夫的曾孫女赫魯雪娃認為，在對烏克蘭開戰一事上，普丁根本就是中了習近平的圈套。未來俄國將更加依賴中國，卻得不到什麼好處。圖為俄國坦克駛越俄烏邊界。（圖／路透）

她表示，儘管中方宣稱主權和領土神聖不可侵犯，但北京依然事實上支持普丁對烏克蘭的軍事行動，中國要求西方尊重俄方的「安全訴求」，質疑北約東擴，但這並不意味著俄羅斯在和美國、北約發生衝突時，中國會出手相助。習近平只會做一些必要舉動，俄羅斯就會成為依賴中國的附庸。普丁若以為和習近平結盟能夠在與西方衝突時獲得中國幫助，實際上正是落入中國的圈套。

文章指出，沒有什麼比一個和西方完全脫鉤的俄羅斯經濟更有利於中國，俄國天然氣只能賣給亟需能源的中國，原本需要西方的資金和技術去開放西伯利亞的礦藏與基礎建設，也會完全由中國獨攬。

赫魯雪娃表示，21世紀初中俄關係十分友好，簽署了雙邊支好協定，中國還提供貸款給俄羅斯，此後中方利用對俄方的影響力，迫使克里姆林宮向北京歸還337平方公里的爭議領土，從而換取中方撤回其他領土訴求。而且中國一向視俄羅斯是個腐敗的國家，在19世紀還掠奪比任何其他國家更多的中國領土。在俄中邊境有大量中國商販出售廉價手機與仿冒皮草，他們會公開嘲諷前來購買的俄羅斯人。

因此，赫魯雪娃認為，中國既不會為了保衛俄羅斯而公開挑戰美國、從而威脅自己的經濟繁榮，也不會在普丁進軍烏克蘭並因此遭到西方制裁時，向俄羅斯提供投資等經濟援助來補償制裁損失。中國只會提供最小限度的援助，從而讓俄羅斯能夠繼續抗衡西方、轉移西方對中國戰略崛起的關注度。「這種最小限度支援，只會剛剛好能保住普丁的總統寶座，這也是普丁唯一在乎的東西。而在普丁治下的這個經濟體，則將慢慢地失血。」

赫魯雪娃的曾祖父赫魯雪夫是上世紀冷戰時期的前蘇聯領導人，他擔任俄共總書記時批鬥已過世的史達林，並與中國反目，間接促成了後來美國總統尼克森訪中與美中建交。他策劃了第二次柏林危機與古巴飛彈危機，後者還差點引發美蘇核戰。赫魯雪夫失勢後受到批判，其家人則逃離蘇聯赴外國生活。