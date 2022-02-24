俄烏軍事行動升級震撼全球股市，亞股周四（24日）一片慘綠，香港股市創下5個月來最大單日跌幅，新加坡股市也重挫逾3%。歐股周四開盤也應聲下挫，英國FTSE 100指數下跌2.5%，法國CAC 40指數、德國DAX 30指數均重挫4%。

亞洲股市全面殺低，MSCI亞太股市（不計日本）指數重挫3.45%。香港恆生指數大跌758.72點（或3.21%），成為22892.63點。新加坡海峽時報指數大跌116.94點（或3.45%），成為3276.06點。日經225指數下滑478.79點（或1.8%），成為25970.82點。南韓KOSPI指數下挫70.73點（或2.6%），以2648.80點作收。上證指數跌59.19點（或1.7%），終場報3429.96點。深圳成指也跌297.74點（或2.2%），收在13252.24點。

美股指數期貨也翻黑，台灣時間19點30分，道瓊指數期貨下跌2.32%，標普500期貨下跌2.22%，那斯達克期貨下挫逾2.7%。

紐約外匯經紀商安達（OANDA）資深市場分析師Jeffrey Halley指，俄羅斯的坦克已經開進烏克蘭，現在難以找到扭轉賣壓的理由。英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯戰車據稱已進駐烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）；俄羅斯國防部還宣布，親俄的烏克蘭東部分離主義勢力部隊已「突破烏克蘭前線」。