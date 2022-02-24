日本演技派女星黑木華再次出演職人劇，在新劇《Gossip⼩道消息＃她想知道真正的OO》飾演八卦網站的怪咖總編，除了直言不諱更隨身帶著辭典，只為了追求「事實」的根本，更強調「包括我在內，很多人都對於網路新聞都是照單全收，究竟要如何深入探討是相當有趣的一件事」。

今年是黑木華演出日劇十週年，先前曾在《重版出來！》飾演漫畫編輯的她，這回轉職直升總編輯，肩負上司所交代「任務」的她，在劇中實事求是、不苟言笑，招牌台詞「找到了」搭配嘴角上揚的一笑，讓許多觀眾看到直呼「雞皮疙瘩都起來了...」，同時也讚嘆她這角色相當帥氣，對於只想要寫出事實的總編角色更是讚譽有加。

對於這個角色，黑木華表示雖然不擅長與人互動，但絕對是個富有追求事實的信念與責任感的行動女性，她也相信這樣的角色就是充滿獨特的魅力，尤其在這個難辨真偽的網路新聞時代，「自己也想當個像凜凜子（角色名）一樣，寫出真相的記者」，希望大家能透過瀨古凜凜子更加了解網路新聞的世界；至於為什麼凜凜子總是帶著辭典，該劇製作人芳川茜解答因為這個角色不懂得察言觀色，加上「需要詳述『正確事實』的依據」，因此辭典也就成為其招牌配件之一。

《Gossip⼩道消息＃她想知道真正的OO》由黑木華主演，與溝端淳平、野村周平、野間口徹、石井杏奈，以及最近因《金魚妻》超尺度激情戲掀起話題的安藤政信等實力派演員攜手演出，看如何從「為了衝點閱率而不擇手段去採訪，從被社會大眾鄙視的非必要『網路新聞』，一步步進化為有意義的報導」。friDay影音每週五同步跟播。