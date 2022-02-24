統一超（2912）去年財報出爐，受疫情影響，統一超去年每股稅後純益8.52元，遜於前年的9.85元，創下近六年新低。不過統一超動用盈餘公積，董事會決定超額派發每股現金股息9元，與去年維持相同。

統一超24日公布去年財報，受惠多元展店策略奏效，加上深耕OPEN POINT會員生態圈，以及旗下統一精工、統一速達、統一生活、博客來等轉投資事業表現亮眼，統一超去年營收2627億元，年增1.7％，創下歷史新高。

不過在獲利方面，受到疫情影響，尤其是去年5～7月國內實施疫情三級警戒，拖累公司獲利表現，統一超去年稅後純益88.61億元，較前年縮水13.4％，換算每股純益8.52元，創下2015年以來的獲利新低。

統一超24日董事會同步通過股利政策，除了盈餘分配每股現金股利7.21元，並動用法定盈餘公積每股發放現金1.79元，合計現金股息為9元，與去年持平。統一超預計5月26日召開股東常會，討論並拍板股利政策。

統一超對於營運後勢不悲觀，統一超主管表示，隨著防疫限制逐步鬆綁，公司去年第四季合併營收686.45億元、年增3.7％；合併稅後純益27.56億元、也年增7.2％，營收及獲利都已經轉為正成長。

展望今年，統一超仍持續展店、並擴大數位體驗服務，今年營運有望重返成長軌道。