俄羅斯與烏克蘭軍事衝突擴大，2022年以來俄股基金已平均重挫逾二成，隨著莫斯科交易所暫停交易，投資人不只擔心基金慘賠，更擔心手中基金流動性。不過，外資投信指出，許多俄股基金投資標的非當地掛牌股票，而是投資在美國掛牌的ADR，不會有暫停申贖影響，而俄羅斯股市的波動度一向是比較大，建議短期內先「停看聽」不要搶進也不必殺出。

據理柏統計至2022年2月23日止，五檔境外俄羅斯股票基金今年以來平均跌22.43％，近一個月則平均跌11.05％、近半年平均更跌逾24％。

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金產品經理張婉珍表示，目前俄烏形勢仍在急速變化，且充滿高度不確定性，目前難以對任何一種情境給予較高機率的預期，因此現在是耐心觀望的時候。短期內風險溢價可能會保持高位，因為軍事衝突會抑制投資者情緒，而能源價格上漲問題也會增加各國央行官員控制通膨的挑戰。

由於俄羅斯擁有天然資源的優勢，包括俄羅斯占歐盟天然氣進口約40％、石油進口的30％，同時也是全球最大的小麥生產國。俄羅斯股市的波動度一向是比較大，因此張婉珍建議投資在短線操作上，先不要亟欲進場搶短，亦不用大舉出脫，短期內建議先停看聽。

法人指出，若從歷史借鏡，地緣政治危機對投資者的最大風險，來自於市場反應過度以及因應措施不夠多元化。雖然地緣政治危機影響市場的確切時間和程度難以預料，但只要是該市場經濟發展有基本面支撐，則這類事件通常不會逆轉該股市長期的趨勢，且地緣政治緊張局勢引發的修正，對於充分多元化的投資組合而言往往為時短暫。

今年到目前為止，能源與大宗商品的表現仍相對出色。由於俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢，石油存在明顯的風險溢價，預料隨著地緣政治擔憂的發展，這類資產可能會出現波動。然而，未來石油供給受限問題，還是會隨著時間推移而日益明顯，油價可能持續走高，能源類股表現仍有其吸引力。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper則指出，俄烏之戰對股市來說，在壞消息方面是會放大貨幣政策開始緊縮帶來的波動和潛在的市場拋售，但在好消息方面，「這可能是短暫的」，至少對主要市場而言是這樣。

Kristina Hooper指出，制裁已經開始並且可能會逐步加強。但制裁可能主要針對俄羅斯的特定個人、公司和行業，而不是阻止歐洲進口能源和限制俄羅斯出口能力等更廣泛措施。但如果軍事衝突升級，可能會對基礎設施造成破壞，從而減少商品的生產和出口。在這種環境下，投資人應該在這些可能對資產類別產生短期影響的事件做出情緒化反應前，謹記自己的目標投資期。