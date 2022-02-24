福特汽車執行長法利（Jim Farley）周三表示，該公司目前沒有計畫拆離電動車或內燃機（ICE）事業。此番發言意在澄清媒體對於福特有意分拆電動車事業以宣示轉型決心並提高估值的報導。法利表示，福特多數業務有利於打造電動車事業，包括工程與製造專業等。