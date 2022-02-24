澄清媒體報導 福特無意分拆電動車業務 20:002022/02/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福特汽車執行長法利（Jim Farley）周三表示，該公司目前沒有計畫拆離電動車或內燃機（ICE）事業。此番發言意在澄清媒體對於福特有意分拆電動車事業以宣示轉型決心並提高估值的報導。法利表示，福特多數業務有利於打造電動車事業，包括工程與製造專業等。 嘉義市營利事業銷售額突破2500億 疫情逆勢再創新高 台灣智慧移動展 開放報名 #電動車 #事業 #法利 #福特 #媒體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新募集基金 瞄準電動車5G綠能 04:102022/02/24 投資理財 中信電池及儲能ETF 掌握電動車核心商機 12:152022/02/23 財經 電通行銷 三面向剖析全球媒體趨勢 04:102022/02/24 投資理財 遠東集團 陸百貨事業再關店 04:102022/02/24 財經要聞 最美牙醫蕾絲內衣超「撩波」 事業線、人魚線目不暇給 00:202022/02/23 娛樂 俄烏危機下 十大趨勢台股搶先卡位 04:102022/02/24 投資理財 鎳價攀高 不鏽鋼、電池股強彈 04:102022/02/24 證券．權證 工研院 辦電動機車培訓班 04:102022/02/24 投資理財 投資TIGER資產 防禦成長兼顧 04:102022/02/24 投資理財 珍妮佛勞倫斯第一胎生了 為小寶貝這事守口如瓶 09:462022/02/24 娛樂 2021年新能源汽車銷量647萬輛 插電混合式比亞迪奪冠 15:172022/02/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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