德國電信上季營收優於預期 淨利大縮水 20:002022/02/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國電信（Deutsche Telekom）24日公布去年第四季財報顯示，上季營收從276.2億歐元攀升至289.3億歐元，優於市場預估的287.6億元，但淨利從16.7億歐元跌至4.71億歐元。該公司設定今年財測目標，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）預估達365億歐元。 TPK去年Q4本業轉虧 稅後淨利約0.29元 和鑫 電子貨架標籤產能拚倍增 #億歐 #德國電信 #季營收 #淨利 #優於預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣權王－法人喊讚 大樹寶雅權證吸睛 04:102022/02/24 證券．權證 鋒裕匯理ESG新願景 力抗氣候變遷 04:102022/02/23 產業特刊 鎳價飆漲 唐榮Q1營運看旺 04:102022/02/23 證券．權證 券商1月小賺9.28億元 月減及年減逾八成 11:552022/02/23 財經 精誠衝雲端事業 加快跨域服務 04:102022/02/24 證券．權證 《國際產業》供應鏈問題添擾 ASMI：H2好於H1 12:332022/02/23 財經 聯想上季淨利 首衝破6億美元 04:102022/02/24 全球財經 《電機股》亞德客-KY去年賺逾3個股本 獲利締新猷 15:402022/02/21 財經 義隆葉儀皓：今年營運勝去年 04:102022/02/23 證券．權證 智原去年EPS 4.65元優於預期 15:062022/02/22 財經 《資訊服務》一零四2021年獲利重回一個資本額 大氣全配股東 08:522022/02/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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