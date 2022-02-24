德國電信（Deutsche Telekom）24日公布去年第四季財報顯示，上季營收從276.2億歐元攀升至289.3億歐元，優於市場預估的287.6億元，但淨利從16.7億歐元跌至4.71億歐元。該公司設定今年財測目標，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）預估達365億歐元。