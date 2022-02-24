網路流傳一張截圖，為一名女子向朋友表示，她初次帶男友回家時，媽媽安排空房給男友睡，但她半夜跑去找男友卻被反鎖在外，而她的朋友聞言卻神回一句「妳媽有在自己房間嗎？」此文一出網友全歪樓表示資訊量有點大。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文曬出一張對話紀錄，透過對話紀錄可見一名女子在向朋友聊天，女子表示先前男友第一次來家裡睡覺，媽媽卻讓男友睡另間空房，而她半夜穿睡衣跑去找男友時，竟發現房間門被反鎖起來，甚至打男友手機都沒接，氣炸抱怨男友很蠢，而女子朋友看完僅淡淡回一句話「妳媽有在自己的房間嗎？」。

此文一出，網友看了故事情節全歪樓留言表示，「繼父誕生記」、「媽媽先幫忙試用的意思？咦」、「這訊息量有點大」、「不要叫男朋友了 叫爸爸」、「試車，果然是老司機」、「試上只有媽媽好」、「薑還是老的辣」、「難道不須要先考核，萬一他只有三公分怎麼辨？」、「接下來到了試菜的環節」、「媽媽在教他『做人』的道理，妳不要吵！」、「重點是只有媽媽知道怎麼鎖門」、「怪不得之前的某友媽媽穿睡衣要我教她電腦？」。

有名女子向朋友詢問，她邀男友回家睡，媽媽安排空房給男友睡，半夜偷跑去找男友反被鎖在外面，朋友僅回「妳媽有在自己房間嗎？」，網笑這資訊量有點大。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

有名女子向朋友詢問，她邀男友回家睡，媽媽安排空房給男友睡，半夜偷跑去找男友反被鎖在外面，朋友僅回「妳媽有在自己房間嗎？」，網笑這資訊量有點大。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）