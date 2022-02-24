陸委會日前修正兩岸條例第9條，「受政府機關委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務之個人或法人、團體、其他機構成員，赴陸應經過審查會審查許可」。對於外界關心何為「一定標準」、「國家核心關鍵技術」？陸委會副主委邱垂正今（24日）進一步說明，會由主管機關科技部調整為的「國家科學及技術委員會」來做相關審議，並報請行政院公告，相關的程序相當嚴謹。

邱垂正說，此次修法是為了因應中國大陸近年來持續利用各種不當的手段，吸取台灣產業技術或人才，對我國家安全以及經濟發展造成危害。因此，配合國安法的修法，修正兩岸條例相關條文，以維護台灣高科技產業的穩定發展，為業界人才打造更為穩定且具有前景的從業環境，以確保兩岸間健康正常、有序的交流合作。

對於外界關心，何為「國家核心關鍵技術的項目」、「一定基準」？邱垂正說，依照國安法修正草案第三條第三項及第四項的規定，會由主管機關科技部調整為的「國家科學及技術委員會」，來做相關的審議，並報行政院公告，相關的程序相當嚴謹，也會與時俱進地進行各種「滾動式的調整」，相信能夠符合實務需求。