《假面騎士》50周年紀念電影《假面騎士劇場版—對決！超越新世代》故事背景中，人類被惡魔所支配，並生活在惡魔崇拜組織「死亡之徒」的威脅下，他們不僅能找出慾望強大的人類，還能將寄宿在人類體內的惡魔實體化，產生名為「死囚」的惡魔獸，傷害無辜的人。為了對抗『死亡之徒』，政府成立了特務機關「菲尼克斯」來研發特殊變身的系統，主角「五十嵐一輝」於是成為了能夠與體內惡魔聯手變身為「假面騎士Revice」的英勇化身。

平日只是經營著家族澡堂的五十嵐一輝，有一天撿到了裝有老舊票券的失物，卻因此遭到「假面騎士CENTURY」攻擊，為了調查背後的原因，他與弟弟「五十嵐大二」、妹妹「五十嵐 櫻」以及可以變身為「假面騎士SABER」的「神山飛羽真」等人一同進行調查後，驚覺失物的主人「百瀨秀夫」的父親「百瀨龍之介」，曾是「修卡」組織裡的秘密研究員，而這一切究竟與「假面騎士CENTURY」有何關聯？與此同時，惡魔崇拜組織「死亡之徒」竟也造訪了「修卡」內部。

除了公佈將於4月8日在威秀影城獨家上映之外，自3月4日起，到「博客來售票網」與「買動漫」購物平台，預購電影雙人套票，就送日本進口劇場版限定資料夾一組，一次收集最新假面騎士搭檔「Revi」與「Vice」合體的經典騎士踢技「暴龍衝印終結」，還能將收藏價值極高的50週年紀念LOGO拼接完整，票券設計則是可收藏的電影主視覺，預售套票數量有限、售完為止，後續也將繼續公開令人期待的入場特典，歡迎持續關注木棉花官方社群平台。