台達電宣佈，去年全年稅後獲利為267.96億元、EPS為10.32元，雙雙改寫歷史新高，台達電董事會也決議配發5.5元現金股利，盈餘配發率相對偏低、為53.3％，並將發行500億元以內的無擔保公司債／永續發展債券，以因應中長期資金需求，股東會則訂於6月14日召開。

台達電在全年訂單暢旺、上半年獲利能力亮眼拉抬下，去年全年毛利率為28.6％，寫下歷史次高紀錄，營益率則為9.96％，維持住應有水準，全年稅後獲利以267.96億元創歷史新高，比2020年成長5.14％，EPS達10.32元，不僅一如外界原先預期去年能夠賺上一個股本，更改寫歷史新高。

雖然台達電去年營收、稅後獲利、EPS都創下歷史新高，不過台達電董事會昨日決議僅配發5.5元現金股利，與去年配發水準相同，換算成盈餘配發率為53.3％，則是連續第二年低於6成，也明顯低於以往配發率多有7成以上水準。