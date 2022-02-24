聯卡中心大數據平台分析顯示，2020及2021年台灣持卡人以信用卡訂閱主要影音串流平台情形，分析影音串流平台的信用卡持卡人消費樣貌，共有四大特色，包含消費族群以20～39歲持卡人為主，占比達六成；六都持卡人付費訂閱占比達八成，以新北市22.3％居冠；台灣人普遍偏愛月繳方式，單租影片其次；92.4％民眾只付費使用過一家影音平台，83.3％民眾喜好國外影音平台。

研究分析報告是透過2020及2021年台灣持卡人以信用卡訂閱主要影音串流平台(Netflix、愛奇藝、LiTV、KKTV、CatchPlay、Line TV、FriDay影音、myVideo、Disney+等)之消費資料，來了解台灣影音串流平台的發展趨勢及信用卡持卡人的消費樣貌。

聯卡中心指出，「真正的強者，是不害怕孤獨的」、「世界如棋盤，萬象乃棋子，遊戲規則即大自然法則，競爭對手藏於另一側，不讓我們看見」，這是知名美國影集《后翼棄兵》名句，透過主角演技及故事傳達人生的道理，甚至因為影集《魷魚遊戲》、《屍戰朝鮮》的爆紅，讓更多民眾認識到韓國多元製片文化，其幕後推手為影音串流平台，另外，台灣亦不遑多讓，像是「俗女養成記」、「華燈初上」等影集亦登上國際影音平台。

近幾年，由於網路速度提升及行動裝置的普及，吸引越來越多民眾訂閱影音串流媒體服務，只要透過一支手機或是一台平板，就能在捷運或公車上把影集追完，不用再像過往守在電視機前等著固定時間的首播，觀賞時間上更加有彈性，除了科技改變生活外，疫情影響民眾出門意願，三級警戒讓電影院、遊樂場等休閒場域暫停營業，導致民眾選擇影音串流平台為居家娛樂的替代品，追劇成為許多人打發時間及轉移焦慮的寄託。

其中，影音串流平台信用卡消費整體趨勢方面，近來由於國外影音串流平台業者在台提供服務，加上本土業者推出自家影音平台，提供多元的訂閱優惠方案，紛紛搶食串流媒體大餅，因此民眾使用影音串流平台服務大幅提升。

2020及2021年每月信用卡消費筆數屢創新高，自2020年1月36萬餘筆至2021年11月突破91萬筆，增加1.5倍，呈現大幅度增長，而金額來到最新高點4.2億元，較2020年1月1.4億元增加2倍，顯示其未來商機潛力十足。

平均單筆信用卡消費金額方面，國人2020及2021年於影音串流平台平均單筆信用卡消費金額為376元，其中此兩年皆以11月平均單筆消費金額為最高。據了解，主要是影音平台於雙11活動普遍推出優惠活動導致民眾改採半年繳或年繳之意願提高，致11月單筆金額增加。

另外，數據顯示，2021年較2020年1月～9月平均單筆信用卡消費金額為少，其主因與每家業者競爭激烈，紛紛推出更便宜的訂閱價錢或短期試用方案吸引顧客，搶攻市佔率有關。

儘管部分平台有提供免費影片機制給民眾選擇，但考量觀看品質不受廣告打擾，以及熱門影劇的話題效應能夠取得最新影片的效益下，還是吸引不少民眾選擇付費使用，也讓2020及2021年各月份於影音平台首次消費的信用卡卡數總和超過120萬張卡，平均每月達5萬張，而受疫情的影響，確實也吸引了新客戶加入影音串流平台。

其中，因為2020年台灣開始出現新冠肺炎個案，4月本土確診個案達到高峰，強制民眾出門戴口罩，導致民眾在家防疫減少外出而造成影音平台需求大增，該月分首次消費的卡數突破72000卡。

此外，2021年5～7月實施三級警戒，導致實體電影院關閉，大片商強檔電影無法如期上檔、不斷推遲上映，即便解封，實體電影院仍面臨座位上限制、觀影強制戴口罩及無法飲食等影響，使得消費者前往電影院觀看電影之意願降低而轉向線上影音平台，更讓2021年6月創下82000張卡以上的最高紀錄。

在影音串流平台的信用卡持卡人消費樣貌上，越來越多人付費使用影音串流平台，透過持卡人的特徵可看到不同性別及年齡別的信用卡消費筆數占比有所不同。

以性別來看，男女性消費占比差異不大，2021年女性略高於男性1個百分點；以年齡別來看，2021年以20～29歲及30～39歲年齡區間的付費使用者為最多，約各占三成，可看出影音平台較受年輕人及剛成家的族群接受，較願意花費更多金錢在影視休閒娛樂上，而40歲以上的消費族群，其占率雖遠較40歲以下的族群低，僅約三成，惟若比較各族群2021年與2020年之年成長率分析，40歲以上族群之年成長率皆高於40歲以下族群，其中可發現男性及女性40～49歲的成長率最高，男性以50～59歲的成長率居次，而女性以60歲以上的成長率居次。

若就2021年全台各縣市持卡人以信用卡訂閱影音串流平台消費筆數占比來看，可看到六都持卡人消費筆數占比達八成，其中以新北市22.3％居冠，第二名為臺北市18.9％，而十六縣市中，以彰化縣2.9％最高，新竹縣2.8％居次，離島三個縣市占比最低。

整體而言，消費影音平台之持卡人較多的地區大都分布在六都或北部地區，顯示影音串流平台在南部、東部及離島未來成長空間很大，值得期待。

為了吸引不同族群，影音平台提供的繳費方式也大有不同，有的平台提供包月吃到飽、有的搭配方案，為追求更正確數據，收集各影音平台官網資訊，並透過信用卡大數據平台信用卡交易金額對應影音平台官網價格，大致可以將2021年每筆消費影音平台之信用卡交易區分為月繳、季繳、年繳及單租片的繳費方式。

其中，台灣民眾大部分偏好月繳方式，占整體消費筆數93.5％，其次為單租片3.7％，顯示不論月繳或是單租片皆屬於短時間的訂閱，如民眾不滿意平台服務也較容易退訂，訂閱的彈性較大，深受台灣人喜愛。

另一方面，2021年使用月繳的民眾中，平均退訂閱率約9.0％，較2020年下降1.8個百分點，而約有2.9％月繳民眾會轉向長期繳款（季繳、年繳）方式，較2020年略為上升，說明越來越多民眾一旦使用平台，能夠持續消費成為平台穩定客源且當民眾滿意平台提供的服務時也會轉向長時間的訂閱且價格更便宜。

除了不同的繳費方式，民眾在平台的選擇也更加多元，像是有些平台主打日韓影劇、有些重視原創影片，使得消費者可依其需求選擇不同影音平台。

進一步深究2021年全台持卡人曾經付費訂閱平台家數，以2021年每張信用卡曾經消費的平台品牌來看，約有92.4％的民眾只消費過一家影音平台，其次有6.7％民眾曾經在兩家不同平台付費訂閱過。

此外，2021年有83.3％的民眾偏好付費使用國外影音串流平台，遠大於付費使用國內影音平台16.7％，也因如此國外影音串流平台近幾年除了持續提供優質英語系影片外，在各地挖掘專屬於該地文化的故事，積極地推出在地內容影集，也藉此走進消費者心中，成功地抓住台灣民眾的口味。

聯卡中心大數據平台分析顯示，不論在性別上或是不同年齡族群都有觀影需求的存在，但已經從在家守在電視機前，觀看傳統電視節目的年代轉變為隨處打開手機、平板及電腦，黑螢幕都成為取代「電視」的媒介時代。

從消費整體趨勢分析結果來看，民眾使用影音串流平台日益增加，每月信用卡消費金額已超過3億元水準，且平均每月有5萬張新消費卡並持續穩定成長當中，顯示影音串流服務無疑是影視產業下一個未來，值此目前全球還籠罩疫情嚴峻的情況下，影音串流平台恰好符合宅經濟的需求，或可為影音串流產業帶來成長動力。