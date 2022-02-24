瑞典Volvo汽車台灣子公司國際富豪汽車宣布，品牌首款純電休旅車XC40 Recharge P8 AWD在台上市。為建立差異化行銷亮點，XC40 Recharge主打電池維修安心牌，事先在台建立全新電池模組庫存，供車主維修更換使用，有效解電動車電池更換需長期待料的痛點。

國際富豪早在2020年底台北車展上，就亮相XC40 Recharge並開始預接訂單，預購車主經過近兩年的等候，首批車終於在去年底到港開始交車。國際富豪也在消化完上百張預購訂單後，於24日正式宣布XC40 Recharge正式在台上市，定價維持與預售相同的219萬元。

順應電動化的潮流，以及品牌新車動力「去油化」的發展趨勢，國際富豪積極規畫導入Volvo純電車款，並在產品上市前，已陸續在全台經銷服務據點建立充電設備，並與Noodoe、EValue及EVOASIS等國內多家充電服務業者合作，提供車主使用全台50座高速快充設施，並享有專屬優惠費率。

國際富豪主管介紹，XC40 Recharge的鋰電池系統是以27個模組組成，使用150kW直流快充半小時，可從20％電量充至80％，於短時間內供應超過300公里的續航里程，且透過縝密的電池控管系統，讓高壓電池的使用年限達10～15年，在經過1500次深度充放電循環後仍保有80％電量。

針對電動車電池故障維修費用高、待料時間長的使用痛點，國際富豪打出用車「安心牌」，除提供八年或16萬公里的電池保固外，全車電池模組可單一拆檢更換，有效降低電池維修費用。

此外，因應台灣市場維修需求，國際富豪在台設置標準電池庫房，為車主穩定儲備全新電池組（非維修整新品），減少冗長待料時間。全台服務中心亦比照原廠規格，完成電動車技師培訓與認證，提供車主最有效率的電動車維修服務，免除「海外備料、異國維修」的長時間等待與不確定性，確保所有電動車主享有售前售後一致性的高規格服務。