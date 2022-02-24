受疫情影響，暌違二年的台北國際自行車展實體展3月9日登場，正逢政府放寬商務客來台限制，主辦單位之一外貿協會秘書長林芳苗24日展前記者會強調，相信還是有部分國際買主會緊急申請，但對台灣會展產業帶動效益還是得等到4、5月才會顯現，但由於自行車展已經2年未有實體展，加上線上展覽長達1個月，貿協預估展覽商機應有機會追上規模最大的2019年度盛況。

至於俄、烏開戰可能對我國各產業供應鏈衝擊，林芳苗表示，對整體供應鏈影響有待觀察，但就自行車供應鏈而言，影響較小。

2022台北國際自行車展吸引國內外638家業者參展，使用破2千個攤位，將於3月9日以線上、實體同步開展。林芳苗指出，我國自行車業不受疫情影響，出口逆勢成長，去年整車以及電動輔助自行車的出口值雙雙破13億美元，單價也持續創新高。

貿協表示，此次實體展共計吸引國內外638名業者參展，包含美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）、桂盟（KMC）及速聯（SRAM）、SHIMANO等國際知名品牌大廠，線上展也吸引207家國內外業者參與，暌違二年的實體展會，搭配推動4大國外買主OMO服務及3大國內參觀者體驗活動，以虛實整合及多元的數位加值服務，協助廠商掌握國際商機。