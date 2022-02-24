台南市西港區公所替代役男黃建誌(左)、宋旻叡手拿自己編織的藺草包作品。（劉秀芬攝）

台南市西港區推動社造，檨仔林社區2016年成立藺草工坊，相關產品成為西港特色商品，營收也增加在地就業機會，公所今年在民政局支持下，申請替代役男參與社造計畫，聘請台南藝術大學教師傳授新的藺草編織技法，役男與工坊媽媽們一起研發新產品，不僅讓社區媽媽多了一樣技能，新手編產品也讓消費者有更多選擇。

西港區公所表示，檨林社區發展協會多年前推動社造，盤點社區資源，發現西港以前常見到的藺草都已消失，檨仔林還有全台最後一間製蓆廠「茂興製蓆」，因此社區成立藺草工坊，與茂興合作，從越南進口藺草蓆半成品，再設計加工成包包等文創商品。

公所表示，藺草工坊現有商品是以整片的藺草蓆打板、剪裁、車縫成各式商品，深受消費者喜愛，曾登上航空公司商品目錄，台南市長黃偉哲還將帽子送給來訪的衛福部長陳時中，送包包給台南女兒志玲姐姐當嫁妝。

長期研究藺草產業與編織的南藝大材質創作與設計系老師陸佳暉說，藺草工坊原料是來自越南的藺草蓆，這次研發的新品藺草原料從大甲買進，完全以手工編織，讓役男與工坊員工學習基本技巧，並且可再設計研發新品，也嘗試在作品中加入染色的藺草，創造與大甲藺草產品不同特色，做出產品區隔。

此次參與編織課的替代役男有4位，都是建築相關系所，黃建誌說，還沒上編織課前，覺得藺草產品定價很高，實際動手做後才發現真的很辛苦，產品訂價太便宜了；還有一名役男非常認真，每次都低頭猛做，甚至編出興趣，日後考慮參加設計比賽。

藺草工坊的媽媽們也說，與役男們一起上課有很多樂趣也有競爭壓力，沒想到年輕人也可以做出優秀的編織作品，也感謝公所的計畫讓她們多學一樣技藝，也讓工坊有更多元的商品。