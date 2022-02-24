健保署近日研擬調漲門診部分負擔，健保會並將於25日開會討論，萬物齊漲下，也引發國人關注，更讓醫療機構繃緊神經，彰化員榮醫療體系總院長張克士就表示，調漲部分負擔可抑制醫療資源浪費，立意良善值得鼓勵，但他也呼籲，盡速推動分級醫療，落實就醫正義，避免犧牲、影響弱勢與偏鄉患者的就醫權益，更是當務之急。

張克士表示，近年來健保署推動雲端藥歷查詢，大幅降低重覆用藥與檢查，減少資源浪費也提升病患安全。但台灣民眾平均每年門診就醫次數仍達15.2次，而藥費佔率高達總額的四分之一，排擠了辛苦的醫護人員在診療及手術等的給付費用。部分負擔的調整，或可抑制不當的就醫與浪費；前提是，必須先保障弱勢就醫權益。

張克士指出，就分級醫療而言，健保法43條規定，民眾未經轉診自行至醫學中心、區域醫院等就醫，必須自付50％、40％不等的部分負擔，此為分級醫療的法源依據。醫學中心的主要功能是治療急、重、難及罕見疾病，且須肩負教學與研究的任務；一般穩定的慢性病，尤其是第二、三次不就診只拿藥，實在不應造成醫學中心的負荷而排擠了急重症病患的照護，在疫情期間也易造成感染風險。

因為醫院無法拒絕病患，他也認同有賴制度面的有效引導，讓民眾珍惜資源；此外，他更建議也應該在急重症的給付上，予以合理調高，以財務的分配誘因，設法導正。

張克士也提醒，另一個嚴肅的課題是，若因地區醫院的凋零，恐將影響偏鄉民眾的就醫權益。以彰化縣為例，全縣26鄉鎮中僅11鄉鎮有醫院，鄰近的南投縣13鄉鎮中，醫療資源僅集中於4鄉鎮，對於居住在無醫療院所的民眾，等同剝奪其就醫的可近性與急迫性，實在非常不公平。

究其原因，除了小醫院難以與具有規模優勢的大型醫院，站在不公平的立足點上競爭外，更重要的就是，過去一直未落實分級醫療。

張克士認為近年來衛福部及健保署正逐步推動分級並挹注資源希望壯大社區醫療，這對非都會區的民眾是相當有利的。

他說，一個好的健保政策，要保障所有民眾，尤其弱勢者的就醫權益，同時亦應協助弱勢的地區醫院，能夠立足於各鄉鎮，以方便在地鄉親就醫；正因資源有限，更應用在刀口上。

張克士呼籲，重要的是雪中送炭，毋需錦上添花；針對那些獨立苦撐、沒有奧援的社區醫院，政府應藉由友善的政策予以支持，目的應是回到醫者的初衷，亦即照顧所有病患，落實就醫正義，提升弱勢民眾醫療人權。