BNPL先買後付近年在全球掀起熱潮，日商恩沛科技推出的服務「AFTEE先享後付」近兩年在台發展有成，執行長角元友樹表示，目前在台已擁有超過50萬會員人次、合作線上商家數逾2200家，已正式成為台灣網路滲透率最高的BNPL品牌。

角元友樹表示，台灣BNPL市場進入百家爭鳴的時代，但「AFTEE先享後付」交出多項亮眼的成績。與前年度同期相比，交易金額成長230％、交易件數成長210％，會員成長率也達到175％。目前「AFTEE先享後付」的呆帳率控制在約1％，未來將持續朝降低至0.5％目標邁進。

角元友樹表示，全球電子商務近年在疫情的影響下，也帶動消費者對相關支付需求的提升。恩沛科技自2018年來台，結合母公司Net Protections Holdings在日本市場20年的BNPL經驗，與競爭對手相當不同的是，AFTEE在台獨家推出即時審查（real-time）機制，消費者不需註冊會員，只要手機號碼就可以購物。方便的流程，帶動AFTEE合作商家月均交易量20％成長率、平均營業額大幅提升26％，成功幫助合作商戶掌握數位商機。

目前AFTEE先享後付在台灣通過率達96％，呆帳率控制在1％，且數字持續下降，顯示其風險控管能力。角元友樹進一步解釋，恩沛科技透過日本市場長期累積的信用數據、經驗、人工智慧AI等方法，搭配自行研發的風險控管模型，並根據不同消費者的使用經驗，給予不同的額度，不僅維持低呆帳率的表現，降低支付違約的機率，同時也培養消費者後支付使用習慣。角元友樹指出，目前正持續朝日本母社的0.5％呆帳率目標前進。

目前「AFTEE先享後付」除了與國內電商龍頭，如PChome 24h購物、東森購物、全家行動購等購物電商平台合作之外，去年也將觸角伸向旅遊、娛樂產業，攜手網路旅遊平台KLOOK，共同推出「便利付」服務，新戶比例高於平台其他支付約11～15％，新戶獲取能力表現優異。

展望2022年，「AFTEE 先享後付」將持續拓展電商平台的合作，也會進一步發展與金融科技產業相關業者的異業合作，期待推動滿足消費者需求、更多元與便利的支付服務。