2022台灣燈會暌違20年重返高雄，展區除橫跨愛河灣及衛武營為範圍最廣的燈會外，運用科技首創的「台灣燈會防疫平台」整合交通、活動、消費三大服務，是史上第一場防疫、智慧科技兼具的新形態燈會，2月1日開幕以來，各式結合聲光效果的主題燈，及無人機表演、大型舞台劇幕等多樣化的動態節目，完全展現蛻變後的高雄新氣象，也帶動高雄觀光的熱潮。

為提供給觀光遊客更方便、經濟的創新旅遊體驗，高雄捷運公司與台灣高鐵公司與一卡通公司聯手，透過MeN Go交通整合系統，推出國內第一套以交通行動服務（

MaaS）與高鐵國旅聯票結合之「高雄好玩卡」套票，民眾可以在線上平台一鍵搞定、一次購足整趟旅程所需產品，包含85折高鐵優惠、5項交通工具（捷運、輕軌、公車、渡輪、Youbike）48小時任意搭及亞洲新灣區五大景點票券（含愛河太陽能船、夢時代摩天輪、i-Ride KAOHSIUNG飛行劇院、高雄流行音樂中心常設展及駁二展場門票）及一卡通好玩卡乙張，2月28日前套票優惠價最低46折起，讓遊客體驗好玩、好便利、好便宜的多重服務。

另外，搭乘高鐵除了加購「高雄好玩卡」套票方案，也有同步推出「高雄交通聯票」可供選擇，聯票包含高雄捷運48小時卡與旗津渡輪，另外加送網紅推薦的高雄熱門景點門票，分別是含鈴鹿賽道樂園遊具體驗、棧貳庫白色旋轉木馬、旗津自行車租用、英國領事館或鳳儀書院入館券，讓你一次走遍，飽覽高雄風光。

此外，一卡通公司特別提醒，防疫期間民眾參加台灣燈會可先至「台灣燈會防疫平台」註冊，取得個人專屬「燈會碼」，除能滿足防疫實名制、享有LINE Beacon個人化智慧導覽體驗，還能參加好運小遊戲「虎爺發紅包」，及獲得在地店家好康優惠及資訊。平台內也可使用一卡通MONEY加購「五行暢遊碼」，99元就可以24小時內捷運、輕軌、高雄市公車無限次搭乘，並享渡輪、YouBike優惠，前20萬名還加送虎爺小提燈「大吉虎」，也是另一項暢遊高雄燈會不錯的交通方案。一卡通呼籲參觀台灣燈會的各位朋友，為免交通壅塞，可多利用大眾運輸工具前往，輕鬆漫遊高雄欣賞燈會。

除上述兩種交通優惠套票外，使用一卡通儲值卡也享有全台捷運、輕軌、臺鐵、高鐵（聯名卡）、公車客運、公共腳踏車等搭車優惠，另搭乘輕軌飽覽燈會及高雄風光也是不錯的選擇，而且用一卡通儲值卡或一卡通MONEY搭車付款只要10元（原價30元）；高雄YouBike2.0用一卡通儲值卡租借前30分鐘享5元優惠，搭乘由高市府指定運具（如捷運、輕軌、公車、渡輪）後轉借YouBike2.0，享有前30分鐘免費；用一卡通MONEY租借高雄YouBike2.0扣款前後一小時內搭乘高雄市指定交通運具，每次轉乘回饋一卡通MONEY儲值金5元。

此外，高雄市大專院校以下學生，使用一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或兒童卡租借YouBike2.0享前30分鐘免費，優惠到今年12月底。

「高雄好玩卡」及「高雄交通聯票」套票可至台灣高鐵公司「國旅聯票」KLOOK及ibon專區查詢及購買。燈會詳細交通指南及周邊道路交通管制措施可至高雄燈會官網查詢。