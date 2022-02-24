現代人健康意識抬頭，讓不少消費者將健身運動融入日常，近期台隆手創館觀察到健康運動商品需求爆發，攜手5G運動第一品牌Uniigym，於美麗華門市成立「打造你的居家健身房」專區，並精選許多居家健身相關的產品，虛實整合直接把客廳化身為健身房，同時也推出相關優惠，滿足消費者的運動需求。

台隆手創館以機能、質感、智慧三大核心主軸，全面提升商品品質。（台隆手創館提供）

2022年台隆手創館以「LIFE PLUS 好一點就是最好」為目標，推出機能、質感、智慧PLUS三大主軸，此次與Uniigym合作則是以「機能+」為核心主軸，挖掘不同年齡層、族群的需求，此次鎖定對於運動有所需求的消費者，美麗華門市成立「打造你的居家健身房」專區，精選許多居家健身相關的產品，例如彈力帶、啞鈴、無負重跳繩等，再搭配Uniigym 多元的運動課程，滿足更多運動需求。

此外，台隆手創館美麗華門市將於26日下午2點至3點，每半小時舉辦一場AI互動體感PK賽，凡到場體驗參賽的民眾即可獲得精美好禮，PK賽的冠亞軍得主還可獲得實用的健身器材;另，即日起至3/13只要報名參加「舞動林口-肌勵全開智慧運動挑戰賽」，即可憑點數兌換價值50元的台隆手創館商品滿額折價券，最多可兌換500元（50元x10張）。或下載「AR動滋動 x Uniigym」APP，並輸入優惠碼「TOKYUHANDS」，即可免費體驗14天、超過800堂專業的運動課程。