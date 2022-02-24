澎湃新聞報導，陷入流動性危機的恒大集團仍在繼續退出此前參與的專案。查詢大陸國家企業信用資訊公示系統24日資料顯示，今年1月26日，恒大童世界集團100％持股的廣州文旅城旅遊發展有限公司退出廣州南沙區恒睿文化旅遊發展有限公司，由央企五礦國際信託有限公司接盤。

此外，廣州南沙區恒睿文化旅遊發展有限公司的法定代表人由趙玉騰變更為劉青。該公司註冊於2020年9月11日，註冊資本為2000萬元（人民幣，下同），經營範圍包括文化場館管理服務；文化用品設備出租；會議及展覽服務；旅遊業務；房地產開發經營;演出場所經營；體育場地設施經營。

在此次退出之前，廣州南沙區恒睿文化旅遊發展有限公司由廣州文旅城旅遊發展有限公司持股51％，後者由恒大童世界100％控股。目前廣州南沙區恒睿文化旅遊發展有限公司已由五礦國際信託100％控股。穿透股權資訊可發現，五礦國際信託的實際控制人為中國五礦集團。

報導稱，按照最初想法，恒大集團將童世界定位為世界頂級主題樂園。恒大集團董事局主席許家印曾表示，童世界要與迪士尼、環球影城等主題公園錯位發展，「面向少年兒童」以及「實現全室內、全季節開放」成為恒大童世界的鮮明特點。

根據恒大集團此前披露資訊，恒大童世界是面向2-15歲的少年兒童，全球唯一的全室內、全天候、全季節的，大型的，以中國文化為核心內容的童話神話主題樂園，已經在中國15個城市布局。恒大童世界在南沙的文旅項目為恒大南沙童世界。恒大童世界建設年限為2020年-2023年，項目整體投資49億元，擬建設以童話神話為主題的由35座風格特異的商業建築群構成的文創園區，以及酒店及酒店式公寓、商業街、美食街等業態構成的大型文化旅遊綜合體。

值得一提的是，廣州南沙的恒大童世界主題樂園曾在2019年被列入廣州市重點建設專案，在廣東省2020年重點建設前期預備專案計畫表中也有該專案的身影。

2020年9月27日，恒大集團斥資逾37億元將南沙萬頃沙兩筆商地和一筆工業地收入囊中。從選址上看，南沙恒大童世界位於南沙港快速、深中通道南中支線、深中通道萬頃沙支線的交匯處。

就在恒大集團2022年保交樓新年開工動員大會上，許家印曾表示，絕不允許賤賣公司資產。許家印稱，任何時候都不能賤賣公司資產，要注意防範資產處置過程中的漏洞問題。不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。