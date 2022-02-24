周春米直接「不讓主席為難」主動拆除。（周春米辦公室提供／謝佳潾屏東傳真）

民進黨屏東縣長黨內初選競爭激烈，看板戰更是打得火熱，而今面對黨中央祭文宣禁令，又成另種互相交鋒，鍾佳濱認為對其不公平但仍配合，相較之下，周春米直接「不讓主席為難」主動拆除，而莊瑞雄則稱合成照片本就不能代表什麼。

民進黨中常會23日祭出文宣禁令，各候選人不得將選對會成員如蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人照片，用於看板或文宣，對此，鍾佳濱認為很多所謂的「唯一推薦」卻是透過照片同框，即便未取得當事人首肯，也會讓民眾產生錯覺，這是誠信問題，當然不應該，但他有得到當事人的首肯，所以他覺得這對他不公平。

但他說，他還是願意配合，以符合中常會決定的方式進行。不過，他強調，這就像百米賽跑，「大家開始跑了，再換跑鞋是有困難的」，因此他希望黨中央能有明確的細部規則，如「已懸掛的看板」、「已大量製作的文宣品」等該如何處理，能盡快、明確的告知。

相較之下，周春米則稱「不讓主席為難、不讓黨員擔憂」，主動撤下正副總統看板。她說，中央黨部已經明確表達正副總統、行政院長等黨內優秀人才都是公共財，不應該在初選時被耗損的態度，而她既然參選首長，就應該展現高度、配合黨中央的政策，因此將分批撤下與選對會成員的看板，為黨分憂。

「我沒有拆與不拆的問題。」至於莊瑞雄則稱，他沒有與選對會成員的看板，他強調，其實大家的政治路上，都會有一起打拚的夥伴，誰和誰一路並肩拚戰，選民都是看在心裡，不是一張合成照片就能代表的，選民認同還是比較重要。