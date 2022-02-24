奧斯卡馬丁尼茲（右）與安東尼奧班德拉斯在《瘋狂競賽片》中不斷互剿。（台北双喜電影提供）

黑色幽默喜劇《瘋狂競賽片》以詼諧手法拍出電影製作過程這些不能說的秘密，奧斯卡準影后「小潘潘」潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）日前參加西班牙馬德里首映活動時分享自己在圈子裡遇到的「ㄎㄧㄤ」事，她曾經被某位導演問：「妳會吃掉不喜歡的衣服嗎？」本來以為是語言溝通問題，結果該名導演向她解釋：「有位女演員，每次只要被要求穿她不喜歡的衣服，她就會跑到樹林把衣服咬爛」，讓她感到不可思議。

坎城影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）這次飾演自戀又喜歡排場的好萊塢巨星，他也加碼爆料不少業內八卦，他提到有些自負的演員或是他的經紀人等會用某些方式來製造光環，比方要求天天吃到龍蝦早餐；3年前有一位合作的演員，他不管走到哪裡都會要求身邊跟著一個人拿著「香爐」陪在身邊，讓他很傻眼；有次參加活動時，發現已故導演約翰休斯頓（John Huston）為了形象，在影展記者將一瓶威士忌乾掉半瓶，但事後被一個記者發現那其實是茶。

安東尼奧這次跟威尼斯影帝奧斯卡馬丁尼茲（Oscar Martinez）有相當多的對手戲，不斷互剿對方，2人表示各種「髒話」很多是即興發揮，甚至在路上聽到不錯的，就立刻隨手記下來，奧斯卡在電影裡飾演不苟言笑的劇場大師，儘管是身經百戰的硬底子演員，他在受訪時表示因為劇本太有趣了，大家的表演相當到位，讓他很常笑到要先停機才能繼續拍攝。《瘋狂競賽片》明（25日）在台上映。