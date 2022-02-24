精密齒輪大廠鈞興-KY瞄準電動輔助自行車市場商機，將應用在機器人的諧波減速器近畫開發為中置電機系統裝置在電動輔助自行車上，未來可望成為鈞興營運成長新動能。鈞興報名參加3月9日登場的2022台北國際自行車展，24日以中置電機系統，獲頒2022台北國際自行車展的產品創新設計獎。

鈞興總經理特助張朝文指出，鈞興產品涵蓋傘齒輪、圓柱齒輪、粉末冶金齒輪、精密五金件及齒輪箱等。鈞興6、7年前，開發出應用在機器人的諧波減速器，2、3年前擴大諧波減速器應用範圍，將諧波減速機導入應用在e-Bike中置電機系統。今年報名參加3月9日起登場的2022台北國際自行車展，現場將展出2輛搭載中置電機系統的自行車。

鈞興強調，鈞興開發的下管型中置電機系統更加輕薄短小，利用鈞興專利的諧波減速器傳動系統搭配高速馬達，扭力高達70扭米，表現優於去年下管型的中置電機，展現高扭力及強續航力，將搶攻高階電動輔助自行車市場，並成為鈞興未來營運成長的新引擎。

鈞興表示，鈞興對於2022年營運維持審慎樂觀看法。看好電動工具、園林工具等主要客戶訂單需求持續熱絡。鈞興諧波減速器產品已接近世界級大廠之性能，更持續精進優化製程，提供客戶高品質、短交期且高性價比，有助於鈞興在工業機器人、電動助力自行車(E-Bike)市場業務維持成長態度，加上越南新廠去年底正式量產，都是推升鈞興成長的動能。