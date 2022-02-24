萬眾期待的史詩式大作《艾爾登法環》，即將於明日（25日）正式上市，不少遊戲迷更提早請好明天的假，甚至有公司讓員工放假，去專心玩這款3A大作，而正好本月起Xbox Game Pass服務全面降價，玩家可以65折購買全方案的服務，只要首月30元、每月最低不到200元的PC 方案、主機方案，即可暢玩上百款高品質遊戲，可是相當佛心的價格，另台灣微軟Xbox更邀請更多PC玩家加入Game Pass，3月9日前加碼於PChome推出購買PC Game Pass，享獨家買1個月送1個月的優惠。
而除了《艾爾登法環》即能在明天上市當天於Xbox Series X或S，以及Xbox One上遊玩以外，本月Xbox也迎來多款全新主機及PC大作，像在全球玩家間討論度極高的戰爭遊戲《全軍破敵：戰鎚 3》也已於發行首日登陸PC Game Pass，2月下旬的Xbox Game Pass更將迎來全新上架遊戲陣容，包括《Madden NFL 22》、PC的《全軍破敵：戰鎚 3》及《Roboquest》，還有今日（24日）上架的PC版《銀河文明 3》、主機版的《超級棒球 3》，28日還將有PC版的《愛麗絲驚魂記：瘋狂再臨》上架。
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