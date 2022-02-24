俄羅斯攻擊烏克蘭首都基輔在內多個大城市，在基輔的中國留學生表示，身邊烏克蘭同學基本「全民皆兵」，特別想保衛自己的國家。她難過表示：「如果真打起來，我們班可能會少一半人。」

在基輔的中國留學生小虎（化名）所在學校宿舍距離基輔鮑里斯波爾機場僅有幾公里。「現在非常害怕」，最大的心願就是平安回家。

小虎對介面新聞表示，身邊烏克蘭同學基本「全民皆兵」，特別想保衛自己的國家，她們學校官網上現在還張貼著一個很大的招兵啟事。「真的傷心，如果真打起來，我們班可能會少一半人。我不想有什麼傷亡，因為打死的每一個士兵都有可能是我的同學，是那些每天跟我一起上課、跟我一起開玩笑、跟我一起罵老師、蹺課寫作業的同學。」

她說自己很宅，每天的活動地點很有限。每天在樓下遇到的店員，還有路上遇到的遛狗老太太，學校的老師，人都很好。打仗無論哪方贏，受傷的都是最底層的人民。

前段時間，她的烏克蘭同學還在市中心合唱了國歌。小虎說，雖然聽不懂他們在唱什麼，但她覺得挺好聽，感覺很激昂和團結。一個烏克蘭同學告訴她願意為烏克蘭獻出自己的一切：「我對他說活著重要啊兄弟」，然後對方說「自由比生命更重要。」