永和警與農會聯手阻詐 幫婦人守住70萬積蓄

警民聯手阻詐！57歲黃姓婦人21日到新北市永和地區農會要匯款70萬元，農會分部王姓行員獲知懷疑婦人遭詐騙集團盯上，在邊問詳情、邊通報警方後，成功阻詐、守住黃婦的辛苦錢。

永和分局得和派出所警員王聖源、郭仲軒，巡邏時接獲農會通報指出，一名57歲黃姓婦人要匯款新台幣70萬元，可能遭詐騙。兩警趕往並瞭解得知，黃婦接獲一通自稱是其姪子的LINE訊息，告知被害人急需用錢新台幣70萬元，姪子未曾借過錢，以為有急用，不疑有他就到農會要去匯款。

幸好王姓行員機警即時通報，加上員警積極查證，並聯絡到其姪子，且確認沒發LINE訊息要借錢才成功阻詐；黃婦對農會行員及員警的及時阻詐，守住自己的辛苦錢而頻頻感謝不已。

永和警分局表示，詐騙集團大多透過架設假網站、臉書、私人LINE及交友軟體管道，向不特定人士搭訕，待被害人加入好友後便開始詐騙其到銀行或ATM匯款，之後詐騙投資網站就無預警關閉。為幫助民眾分辨真偽，請民眾撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。