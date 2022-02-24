日本人氣女優三上悠亞身高不到160公分，卻擁有超傲人F罩杯好身材，還有偶像的外貌，圈粉無數，在加入AV行業前還是女子團體SKE48成員，2018年也以女團Honey Popcorn隊長身分在韓國活動；平時三上悠亞樂於在社群分享日常，近日再PO出一段解開拉鏈的養眼畫面，魅惑一笑讓粉絲受不了。

三上悠亞近年除了拍攝各種作品外，也積極經營各大社群平台，無論是IG或推特至少都有超過250萬粉絲訂閱，去（2021）年曾用一段輕拉拉鍊影片替粉絲打氣，上身中空10秒片電暈全網；日前三上悠亞再現養眼畫面，短短6秒對著鏡頭輕輕拉下胸前拉鏈，雪白雙球彈出，性感模樣讓人臉紅心跳。

平時三上悠亞樂於在社群分享日常，近日再PO出一段解開拉鏈的養眼畫面，魅惑一笑讓粉絲受不了。(圖/ 摘自三上悠亞推特)

在展現若隱若現的好身材外，三上悠亞更對著鏡頭魅惑地一笑，立刻讓網友都暴動，「非常有誠意」、「看起來快掉出來了」、「噴鼻血」、「怎麼那麼萌，又性感成這樣」。

三上悠亞是目前最有名的偶像變女優實例，她從2009年開始SKE48時代，2014年畢業離開女團後，隔年就驚喜宣布加入成人影片圈，以女優身分出道；2018、2019年時三上悠亞也有來台錄製綜藝節目，所到之處都湧入不少粉絲，高人氣肉眼可見。