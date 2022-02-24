新北燈會出現宵小，農業局所設販賣機商品遭竊，竊賊破壞機台取物口（翻攝照片／戴上容新北傳真）

「2022新北燈會」有7個大型主題燈區，吸引大批民眾參觀，新北農業局在主燈旁設置「農產品販賣機」供民眾選購，未料，23日上午9時許，農會工作人員發現機台遭破壞，內部商品也不翼而飛，三重警方表示，已鎖定1名可疑男子，該男竊取商品後往重新橋跳蚤市場方向離開，持續追查中。

「2022新北燈會」本月4日至28日於新北大都會公園舉行，7大燈區有「臥虎藏龍」、「街頭表演場」各區各有特色，民眾也可從燈會主燈「臥虎藏龍」虎身「街頭表演場」，一覽新北產業發展及都會街頭的城市特色，為推廣新北農產品，新北農業局特在此放置販賣機，販售特色農業產品。

未料，23日上午9時許，農會工作人員發現販賣機取物口遭破壞，內部商品也不翼而飛，經清點，損失4包售價65元地瓜酥、1包120元茶糖，合計共損失380元，販賣機台損壞部分，金額仍待評估，工作人員後續急向三重警方報案。

三重警方表示，經調閱監視器及查訪周遭，目前已鎖定1名可疑男子，該男竊取商品後，往跳蚤市場方向離開，持續警方將繼續擴大調閱監視器，以釐清該名男子身分，追查通知其到案說明依法究辦。