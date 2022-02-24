光寶科去年第四季獲利創下五年同期新高，光寶科今日董事會通過配發第四季股息，預計每股將配發2.5元現金股利，優於去年第二季的2元水準，也相當於去年光寶共配息4.5元，以去年全年EPS為6.01元來說，盈餘配發率為74.8％。

光寶科去年第四季受到缺料導致零組件價格飛漲、來不及轉嫁給客戶的影響，第四季毛利率與營業淨利率分別為17.3％、8.1％，都比前一季衰退，不過仍優於2020年同期，另外，光寶科也在第四季提列光碟機事業商譽減損9.6億元，導致第四季業外損益由5.1億元、轉為虧損4.55億元，即使如此，第四季稅後獲利還是有25.09億元、年增25％，即使第四季獲利水準低於法人預估，可是在比較基期不高下，EPS還是以1.11元輕鬆創下五年來同期新高。

在獲利相對還行的背景值下，光寶科今日董事會通過第四季配息2.5元現金股利，優於去年第二季的配息水準2元，董事會並決議在3月18日除息，董事會也通過將在5月20日舉行股東會，同樣是搶下電源概念股股東會頭香。