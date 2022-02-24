俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動，全球金融市場大震盪，黃金、原油暴漲，全球股市大幅下跌。美股指數期貨大跌超過2.5％，歐洲股市開盤大跌，俄羅斯RTS指數跌幅更一度擴大至50％，俄羅斯MOEX指數也一度重挫45％。

亞太市場中，日經225指數、韓國綜合指數、香港恒生指數、A股三大指數均大跌。截至A股收盤，滬指跌1.7％，深成指跌2.2％，創業板指跌2.11％。A股市值今日蒸發人民幣1.74兆元。

據央視新聞報導，美國務院發言人普賴斯表示，中國應該尊重國家主權和領土完整原則，中方有義務敦促俄羅斯在烏克蘭問題上作出讓步。

對此，大陸外交部發言人華春瑩今（24日）在例行記者會上指出：「我想首先關於如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麼做！ 」

華春瑩表示，中俄關係建立在「不結盟、不對抗、不針對協力廠商」的基礎上，和美方以意識形態劃線拉幫結夥搞「小圈子」和集團政治、製造對抗和分裂有著根本和質的不同，對於那種非友即敵的冷戰思維和拼湊所謂的同盟和「小圈子」的做法，中方不感興趣也不會效仿。