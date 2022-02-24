文化部公布111年度電視金鐘獎5大改革，其中將參考艾美獎多場次頒獎典禮概念，把電視金鐘獎頒獎典禮分為綜藝節目類、戲劇節目類兩場次頒獎；《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《最佳利益》金鐘製作人陳慧玲以及TVBS娛樂事業部總監，同時也是夯劇《華燈初上》總製作人戴天易都對此深表贊同，覺得這變革很棒，認為能避免典禮過於冗長，或每次都為了時間壓力而限制得獎感言。

陳慧玲表示，她非常支持戲劇、綜藝節目獎項分開頒發，覺得這是好的，因為臺灣這兩年的影集、戲劇發展真的非常蓬勃，類型、長度也都不一樣。過去她常看到金鐘獎綜藝類獎項一頒獎完，位置上的人全都走光了，看起來尷尬，所以分開頒獎也是好的。

至於將增設「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」，陳慧玲對於「最具人氣戲劇節目獎」被歸類為「非正式競賽獎項」這幾個字不太認同，「講說是觀眾票選最高，要頒這個獎沒有疑問，但是否值得在金鐘獎正式殿堂頒這個獎很值得考慮，雖然最具人氣，但真的有需要嗎？金鐘獎應該是針對各方條件優質、對觀眾有幫助等條件具足的節目頒獎、給鼓勵，要頒個最具人氣又說它非正式，又要在金鐘獎殿堂，好像扣不在一起。且結果也許是平常收視率較高的長壽劇獲得最具人氣的戲劇節目」。

不少人認為是因為去年最夯的《婆婆》敗給《天橋上的魔術師》沒拿到最佳戲劇節目獎，文化部、評審團被罵翻，加上很多圈內人反映，才增設了這個獎，陳慧玲說，如果是因為《婆婆》而增設這個獎真的「沒必要」，「《婆婆》顛覆公視形象、雅俗共賞，在教育與商業之間找到很好的連結點，形式上做了這麼多突破，雖然很多人對於《婆婆》沒能拿最佳戲劇獎表達很多不滿與意見，但如果是為了《婆婆》而設這個獎，我並不認同！以《婆婆》這樣的型態的劇，其實也不需要有這個獎。」

但戴天易則贊成並支持增設「最具人氣戲劇節目、綜藝節目獎項」，他說自己製作綜藝節目、8點檔，但也同時做《華燈初上》，8點檔雖然製作預算不比影集高，但造就很多工作機會，也是培育影視人才很好的來源，即便獎項最後頒給8點檔，他也覺得無妨，就像去年薛仕凌也是以8點檔《生生世世》拿到金鐘獎最佳男主角，金鐘獎開始給8點檔一些肯定，「畢竟不能只提倡做跨國際的影集，8點檔也是臺灣影視基石，能夠方方面面都看到、顧到，聽到業界的聲音做出改變，很值得肯定」。

戴天易特別肯定增設了「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」，他說，以前就覺得奇怪，為什麼金馬獎有最佳原創歌曲，金鐘獎就沒有，戲劇製作原本就有很多方面都值得被肯定，包括主題曲也都是花很多心思製作，現在增設這獎項非常樂見。

他說自己入行以來每年金鐘獎都被批評、甚至有人提議該廢除，許多業界人士都提過意見，過去卻都沒有改革，「現在看到政府願意改變，就是很棒的事了！」尤其這些變革都是政府找業界專業人士來討論過得出的結論，「既然是經過討論，大家就一起來支持！」