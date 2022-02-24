一系列人氣家機遊戲近日陸續登場，而PlayStation近日也驚喜公布了最新的新一代PlayStation VR2頭戴式裝置，以及PlayStation VR2 Sense控制器更新後的最終設計圖，兩者均採球狀設計，以代表玩家進入虛擬實境世界時所感受到的360度視角，並以符合人體工學的重量、舒適度等條件，設計成可調整的簡單頭帶，更添加了鏡頭調整轉盤等新功能，使用者也可選擇匹配兩眼之間的鏡頭距離以將其視野最佳化。

全新PS VR2擁有4K HDR高傳真視覺和最先進的圖像渲染技術、增強的追蹤功能，還有全新PlayStation VR2 Sense技術功能，以及營造出驚人沉浸感且使用直覺的全新PS VR2 Sense控制器，希望更能帶來深度的沉浸式體驗予玩家。（SIET提供）

另外還加入了用於頭戴裝置回饋的全新內建馬達等新的附加功能，但重量仍不增反略減，以打造更輕薄的設計，同時整合了新的通風口設計，避免玩家沉浸於VR遊戲時鏡頭起霧，因此在眼罩頂部和前方表面之間留有一些空間去通風，配合可調整式眼罩，可將眼罩區域置於離臉部更近或更遠的位置，以及立體聲耳機插孔的位置則維持不變，加上4K HDR高傳真視覺和最先進的圖像渲染技術、增強的追蹤功能，還有全新PlayStation VR2 Sense技術功能，以及營造出驚人沉浸感且使用直覺的全新PS VR2 Sense控制器，希望更能帶來深度的沉浸式體驗予玩家。