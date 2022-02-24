大台中不動產開發公會建議台中市政府體恤建築業經營困境，針對建築業之囤房稅寬限期可放寬至5年。（盧金足攝）

台中市府以落實居住正義，預告囤房稅率最高3.6％，大台中不動產開發公會24日建言台中市府，囤房稅不該錯殺無辜，針對建築業囤房稅的寬限期應為5年。市府表示，發布囤房稅修正草案公報，自治條例修正草案已進入預告程序，為了讓法案更加完善，市府預告後將舉辦多場公聽會，聆聽及蒐集各界意見。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，建案完工後拿到使用執照，才可以申請水、電、瓦斯進行交屋，接著開始銷售，市場上可見多數建案銷售期從預售到成屋，銷售期動輒4至5年，有些偏遠地區中小型建案，由於人口不密集，銷售期可能還要更久的時間。

大台中不動產開發公會建議台中市政府體恤建築業經營困境，針對建築業之囤房稅寬限期可放寬至5年。

市府1月17日發布囤房稅修正草案公報，針對持有非自住住家用房屋訂定差別稅率，3戶以下每戶將按2.4％稅率課徵；4戶以上每戶按3.6％稅率，擬訂配套措施專家學者主張加課「囤房稅」，囤房稅歸在各縣市《房屋稅徵收自治條例》，由各地方政府視所有權人持有的房屋戶數，自行戶數級距並訂定1.5％至3.6％的差別稅率。

目前台中市政府所提法案尚需送議會審議，王至亮強調，如何定義囤房要立意明確，不可錯殺無辜百姓，如5年內買超過3戶者，包括新屋或中古屋才課徵囤房稅，百姓持有5年以上的房屋應排除囤房之認定。

王至亮表示，住了10至20年的中古屋，甚至是30年以上的老房子都應該摒除，只要是5年內買超過3戶，就課囤房稅，這樣才不會課到無辜百姓的血汗錢。

政府釋出多項打炒房政策，近期房地產相關政策讓預售屋的銷售受到諸多限制，很多同業都已改採「先建後售」的模式，王至亮說，有些建案雖然銷售快速，但也有建案餘屋銷售期長達五六年的，這些餘屋是「存貨」不是「囤貨」。

「台灣一萬一千家建設公司中只有76家是上市公司，其他大多為中小型業者」，王至亮為建築業發聲強調，資金來源已相對困難，不應該再用囤房稅加重負擔。

大台中不動產開發公會指出，民眾自行出租解決居住問題，囤房稅理應排除由於新版囤房稅排除「公益出租人」，維持以1.2％優惠稅率課徵。

王至亮進一步說明，民眾若有2間房子，1間自住，1間自行出租，已部份紓解民眾居住問題，理應比照公益出租享有較低的稅率；包租代管的租賃住宅，亦維持1.5％稅率。

「政府政策不應獨厚特定產業」，王至亮說，民眾只要正當繳稅，向國稅局報備，合法出租房屋解決居住問題，無論個人或包租代管業者，囤房稅都應予以排除。