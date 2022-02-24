隨著華南雲雨區離台，好天氣再度回歸，中央氣象局表示，明（25日）大陸冷氣團及雨勢減弱，各地白天氣溫逐漸回升，除了桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區皆為多雲到晴的天氣型態。228連假期間天氣舒適且溫暖，中南部地區高溫可回升到25至28度。

中央氣象局表示，明（25日）雨勢再趨緩，僅北部、東半部的雲量偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區的降雨機率較高，不過新竹以南大多可見到陽光露臉，為多雲到晴的天氣型態。

此外，明天大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，中南部及花東地區高溫可以來到20至24度，感受上較溫暖舒適；北台灣因雲量偏多且有局部飄雨機率，高溫預估落在17、18度左右，不過各地早晚天氣仍較冷，上午出門還是要注意做好保暖。

228連假期間天氣變化圖。（圖／翻攝自臉書社團報天氣-中央氣象局）

至於228連假期間天氣如何？氣象局在粉專《報天氣》指出，周六到下周一（26到28日）整體天氣舒適溫暖，北部和東北部地區高溫可回升24 度，中南部地區高溫則落在25 度到28度之間，加上水氣偏少，各地大多為多雲到晴的天氣型態。

值得注意的是，周六（26日）清晨至上午，北部平地會有零星降雨，不過降雨時間短、範圍小；周日（27日）東北季風稍增強，北臺灣白天氣溫略降，降雨情況則變化不大，僅基隆北海岸、北部山區及東半部地區有局部短暫雨。