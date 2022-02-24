國發會今（24）日傍晚發布新聞稿指出，有關媒體報導政委龔明鑫接受震傳媒新聞不芹菜專訪提及再生能源占比目標，國發會重申：「政府並無針對2050年再生能源發電占比設定八成目標」。

國發會的兩點回應如下，第一、政府並無針對2050年再生能源發電占比設定八成目標：為加強因應氣候變遷，國際相繼提出2050淨零排放目標，台灣亦刻正規劃2050淨零排放路徑，尚未正式公布2050年再生能源發電占比目標。

第二、2050年再生能源發電極大化為我國淨零關鍵策略：各國為達淨零之能源配比依各自條件而有不同，台灣參考主要國家如日本的50～60％、韓國約占七成；國際能源總署IEA建議2050年近七成的電力來自太陽能與風電。未來我國電力供給亦以再生能源為主，將極大化再生能源的供應，包括推動離岸風電、太陽光電，並將積極利用新興技術，擴大再生能源的來源，並強化電網韌性，打造零碳轉型。