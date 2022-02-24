伴隨油價高檔拉抬氛圍支撐，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價震盪墊高。其中，反應乙烯走揚，HDPE、LLDPE報價彈升40美元；LDPE上漲30美元；EVA也上漲20美元；PVC維持1300美元高價，至於PP、ABS及PS因買氣趨緩，小跌5～10美元。台塑 （1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）及聯成（1313）營運加分。

台塑認為，俄烏緊張局勢升高，引發原油供給疑慮，帶動價格走強，將墊高石化原料成本，支撐行情，加上春節後中國大陸客戶回補庫存、東南亞及印度市場需求增溫，買氣轉熱絡，石化產品價格後續將持續看漲。其中，PVC因供需走堅、印度需求增溫，後續進入旺季需求的期待下，價格有望盤整向上；PE、EVA價格也可望續揚。

分析師指出，2月中旬大陸EVA市場價格走升，石化企業出廠價格週內階段性調漲，支撐市場心態。當前市場整體貨源偏緊，帶來一定利好支撐，商家心態堅挺，價格跟隨調漲。臨近月底石化企業部分開始檢修，市場供應有減少預期，預計短期價格仍有調漲可能。

當前聚烯烴（PE、PP）市場仍為成本端支撐與中游產業庫存較高之間的矛盾，由於原料價格波動較大，加劇下游觀望情緒，下游陸續復工，但新增訂單跟進不足，接盤相對謹慎，制約價格的上漲空間。

大陸PE因停車短期開工率下降，PP開工依然保持高位；需求現貨成交有較好的改善，企業補庫相對積極。北方地膜開工明顯提升，棚膜新訂單體現增量，但開工率提升慢。ABS、PS市場中小下游追漲略顯謹慎，價格偏弱整理。