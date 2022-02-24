《大新聞大爆卦》

俄羅斯總統普丁宣布要對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，烏克蘭首都基輔遭飛彈攻擊，俄軍部隊已登陸烏國南部敖德薩。針對台灣的處境，資深媒體人黃暐瀚表示，烏克蘭誤判很多國家都會幫忙；因此，檢視美中台日關係，要更謹慎，不要太樂觀。

黃暐瀚24日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，川普說，北京冬奧結束後會有軍事行動，下一個就是台海，因專家預測烏克蘭不會被入侵，現在卻被打到基輔，川普這樣說只是在彰顯他自己比較厲害，若是他當總統，不會有這樣的事情。

黃暐瀚認為，美國最大的問題在於，之前講成這樣，也說收到普丁密令，指會有4個步驟，先進行飛彈攻擊，再進行戰鬥機、轟炸機的轟炸，然後地面部隊進去以後，48小時之內，就包圍基輔並把它拿下來。拜登知道烏克蘭要被攻打，但卻沒有下一步動作。烏克蘭也誤判認為，俄羅斯不敢動，因很多國家都會幫忙。

黃暐瀚接著指出，檢視美中台日關係，要更謹慎，不要太樂觀。總統蔡英文曾指出，只要我們堅持一段時間，國際盟友就會來幫忙；但是這次烏克蘭事件，都沒有國際盟友幫忙，只是在外面講，要對俄羅斯經濟制裁。因此，若是兩岸發生衝突，台灣在國際上可能也會發生一樣的狀況，他們只是在外面喊，卻不下手幫忙。